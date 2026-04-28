Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК (Організації країн — експортерів нафти) та ОПЕК+ у період, коли війна з Іраном похитнула світову економіку через блокування постачання через Ормузьку протоку.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Міністр енергетики ОАЕ Сухаїль Мохамед аль-Мазруї повідомив журналістам, що відповідне рішення ухвалили після ретельного вивчення енергетичних стратегій регіональної держави.

На запитання, чи консультувалися Об’єднані Арабські Емірати з Саудівською Аравією, він відповів, що ОАЕ не порушували це питання перед жодною іншою країною.

– Це політичне рішення. Його ухвалили після ретельного розгляду поточної та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем виробництва, – сказав він.

Виробники країн ОПЕК Перської затоки вже мають труднощі з експортом через іранські погрози та напади на судна в Ормузькій протоці, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового обсягу сирої нафти та зрідженого природного газу.

Мазруї стверджує, що цей крок не матиме великого впливу на ринок через ситуацію в протоці.

Проте журналісти звертають увагу, що вихід ОАЕ з ОПЕК є перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинуватив організацію в завищенні цін на нафту.

Крім цього, Трамп пов’язував військову підтримку США країнам Перської затоки з цінами на нафту. Він заявив, що хоча США захищають членів ОПЕК, проте вони “нав’язують високі ціни на нафту”.

Керівник відділу енергетичних досліджень у MST Financial Сол Кавонік заявив, що вихід ОАЕ – це “початок кінця ОПЕК” після майже 60 років співпраці країн-експортерів нафти.

Об’єднані Арабські Емірати приєдналися до ОПЕК у 1967 році. Після їхнього виходу в нафтовому картелі залишиться 11 членів.

– З виходом ОАЕ ОПЕК втрачає близько 15% своїх потужностей та одного зі своїх найбільш відповідальних членів, – заявив Кавонік.

Згідно з останніми даними ОПЕК, ОАЕ видобуває 2,9 млн барелів нафти на рік. Водночас Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК, видобуває дев’ять млн барелів нафти.

За словами керівник відділу енергетичних досліджень, Саудівській Аравії буде важко утримати ОПЕК разом, тому їй фактично доведеться самостійно виконувати більшу частину важкої роботи щодо внутрішнього дотримання вимог та управління ринком.

Він додав, що це провокує фундаментальну геополітичну перебудову Близького Сходу та нафтових ринків.

Що таке ОПЕК

ОПЕК створили у 1960 році п’ять країн – Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія та Венесуела, щоб координувати політику видобутку та стабілізацію світових цін на нафту.

Кількість країн у нафтовому картелі коливалася протягом багатьох років.

Окрім п’яти країн-засновниць, зараз в ОПЕК входять Алжир, Екваторіальна Гвінея, Габон, Лівія, Нігерія та Республіка Конго.

