Из-за китайских кораблей Тайвань перешел в состояние повышенной готовности

Вечером в понедельник Тайвань обнаружил вблизи стратегической базы возле островов Пенху в Тайванском проливе два военных корабля Китая — эсминец и фрегат, пишет Reuters. В ответ тайваньские военные привлекли силы флота и авиации для мониторинга ситуации.

В Минобороны Тайваня заявили, что внимательно следят за перемещением китайских сил и принимают соответствующие меры. Уже на следующее утро ведомство сообщило, что за последние 24 часа вокруг острова зафиксировано девять китайских кораблей и 22 военных самолета.

В Тайбэе подчеркивают, что регулярная военная активность Пекина создает дополнительное напряжение в регионе.

В то же время Китай ранее в этом месяце заявлял, что считает такие действия обоснованными, и продолжает ежедневные патрулирования вблизи острова, который рассматривает как свою территорию.

Президент Лай Чинг-те заявил, что Китай применяет тактику “серой зоны”, пытаясь истощить Тайвань без открытого конфликта. По его словам, давление со стороны Пекина растет, поэтому страна планирует усилить возможности береговой охраны, в частности за счет современных радаров, дронов и систем наблюдения.

Западные спецслужбы ранее предупреждали о риске возможного обострения ситуации в 2026 году. В то же время Тайвань заявляет о готовности защищать свой суверенитет.

Напомним, что в апреле Китай заявил о намерении частично восстановить связи с Тайванем, включая авиасообщение и торговлю. Инициативы появились после контактов Пекина с тайваньской оппозицией, но не согласованы с правительством острова.

Связанные темы:

