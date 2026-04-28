Тайвань перевів свої сили у стан підвищеної готовності після того, як у районі острова були зафіксовані китайські військові кораблі.

Увечері в понеділок біля стратегічної зони неподалік островів Пенху в Тайванській протоці тайванські військові виявили два кораблі Китаю — есмінець і фрегат.

У Міністерстві оборони Тайваню повідомили, що уважно відстежують усі переміщення китайських військових і реагують відповідно до ситуації. Протягом доби навколо острова було зафіксовано дев’ять кораблів і понад двадцять військових літаків Китаю.

Зараз дивляться

У Тайбеї зазначають, що така регулярна активність з боку Китаю лише посилює напруженість у регіоні. Своєю чергою Китай заявляє, що його патрулювання є законними, і продовжує розглядати острів як частину своєї території.

На фоні цього загострення ми вирішили розібратися, де розташований Тайвань і які держави знаходяться поруч із ним.

Тайвань: розташування на карті світу

Тайвань на карті світу розташований у Східній Азії, а саме у західній частині Тихого океану. Це великий острів, який знаходиться на схід від материкового Китаю. Розташування Тайваня має стратегічне значення, адже він лежить на перетині важливих морських шляхів.

Географічно острів витягнутий з півночі на південь приблизно на 400 км, а його ширина становить близько 150 км. Тайвань на карті світу легко впізнати завдяки його положенню вздовж так званого “першого острівного ланцюга” в Азії.

Острів відокремлений від материкової частини КНР Тайванською протокою. Найменша відстань між узбережжями становить приблизно 130–180 км. Саме ця протока є ключовим географічним та політичним фактором регіону.

Якими морями та океанами омивається Тайвань

Тайвань знаходиться в зоні впливу одразу кількох водних басейнів. Зі сходу острів омивається Тихим океаном, що визначає його кліматичні особливості. З півночі розташоване Східно-Китайське море, а з півдня — Південно-Китайське море.

Таке розташування формує вологий субтропічний клімат із частими тайфунами. Води навколо Тайваню багаті на біоресурси. Тому тут розвинене рибальство, що впливає на економіку регіону.

Географічні особливості острова

Тайвань характеризується складним рельєфом. Більшу частину острова займають гірські масиви, які простягаються вздовж його центральної частини. Найвища точка — гора Юйшань, яка є однією з найвищих у Східній Азії.

Західна частина острова рівнинна і саме там зосереджена більшість населення та великі міста. Річки Тайваню короткі, але повноводні через велику кількість опадів.

Де знаходиться Тайвань та хто його сусіди

Якщо розглядати Тайвань на політичній карті, його найближчими сусідами є Китай на заході, Японія на північному сході та Філіппіни на півдні. Від Японських островів Тайвань відділяє Східно-Китайське море, а від Філіппін — протока Лусон.

Таке розташування робить Тайвань важливим геополітичним вузлом у регіоні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.