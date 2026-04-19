Украина может привлечь свои морские дроны Magura и Sea Baby для защиты судоходства в Ормужском проливе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой.

Появятся ли Magura и Sea Baby в Ормужском проливе

– Помочь, экспертиза и тому подобное – да. Если у нас с ближневосточными странами наш Drone-deal – туда морские дроны наши входят. Поэтому все может появиться, – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина может помогать по защите и конвою в Ормузском проливе.

