Оксана Соколова, Телеведущая, руководитель департамента публицистических проектов телеканала ICTV
Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Появятся ли Magura и Sea Baby в Ормужском проливе: ответ Зеленского
Украина может привлечь свои морские дроны Magura и Sea Baby для защиты судоходства в Ормужском проливе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой.
Появятся ли Magura и Sea Baby в Ормужском проливе
– Помочь, экспертиза и тому подобное – да. Если у нас с ближневосточными странами наш Drone-deal – туда морские дроны наши входят. Поэтому все может появиться, – заявил Зеленский.
По словам президента, Украина может помогать по защите и конвою в Ормузском проливе.
Сейчас смотрят
Полное интервью президента Украины Владимира Зеленского можно посмотреть на YouTube-канале Факты тижня.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.