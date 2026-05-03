Іран запропонував США план закінчення війни

Іран за посередництва Пакистану запропонував США триетапний план закінчення війни, який передбачає перехід від 30-денного режиму тиші до постійного миру, пише CNN та Al Jazeera.

Водночас ядерні переговори пропонувалося відкласти на пізніший етап.

– Наш план із 14 пунктів зосереджений виключно на припиненні війни та не містить жодних питань, пов’язаних із ядерною сферою. На цьому етапі ми зосереджуємося на конкретних питаннях припинення війни в регіоні, – зазначив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї

План Ірану також передбачає зобов’язання про ненапад, зокрема з боку Ізраїлю, щоб гарантувати відсутність повернення до війни.

Так, першим етапом плану є поступове відкриття Ормузької протоки та зняття з боку США блокади іранських портів. Водночас Тегеран бере зобов’язання щодо знешкодження морських мін.

Другий етап плану передбачає відновлення Іраном збагачення урану після закінчення встановленого ліміту в 3,6% відповідно до так званого “принципу нульового запасу” (відсутність накопиченого збагаченого урану понад ліміт).

Третім етапом іранського плану є вступ у стратегічний діалог з арабськими сусідами та створення системи безпеки, що охоплює весь Близький Схід.

У МЗС Ірану зазначили, що наразі вже отримали відповідь від США та вивчають її.

Реакція Трампа на мирний план Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція Ірану щодо врегулювання війни “неприйнятна”.

– Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе – це неприйнятно, – сказав Трамп журналісту Натану Гуттману з Kan News.

Крім того, він додав, що “іранці хочуть укласти угоду”, але його не влаштовує те, що запропонував Тегеран: “Є речі, з якими я не можу погодитися”.

