Европейский Союз — это объединение европейских государств, созданное для укрепления сотрудничества, обеспечения мира и развития общего рынка. Его формирование стало результатом длительных процессов, последовавших за Второй мировой войной.

Сегодня ЕС объединяет десятки стран, которые координируют политику в различных сферах — от экономики до прав человека. Одним из ключевых элементов этой системы является символика, а именно флаг.

Сколько звезд на флаге ЕС

Флаг Европейского Союза — один из самых узнаваемых политических символов современного мира. На фоне синего полотна размещен круг из двенадцати золотых пятиконечных звезд. Несмотря на простой вид, этот знак имеет сложную историю и продуманную символику.

Чаще всего возникает ошибочное предположение, что количество звезд на флаге соответствует числу государств-членов ЕС. Это не так. На флаге неизменно изображено 12 звезд, тогда как количество стран Евросоюза сегодня составляет 27.

Но звезды никогда не были “маркером” членства. Они не менялись ни во время расширения Союза, ни в какой-либо другой период.

Что означают звезды на флаге ЕС

Современный дизайн флага был утвержден еще в 1955 году. Самое интересное, что изначально он не принадлежал Европейскому Союзу, ведь тогда его еще не существовало. Этот флаг был эмблемой Совета Европы — организации, занимавшейся развитием демократии, прав человека и сотрудничества на континенте.

Лишь со временем этот символ стал использоваться европейскими институтами, а в 1980-х годах фактически стал ассоциироваться с Европейским сообществом, которое впоследствии трансформировалось в ЕС.

Авторство дизайна связывают с французским художником Арсеном Гейцем, а также с должностным лицом Совета Европы Полем Леви, которые участвовали в разработке концепции флага.

Флаг ЕС: что символизируют звезды и почему их 12

Число 12 выбрано не случайно, ведь оно воспринимается как знак полноты, гармонии и совершенства.

В разных культурах число 12 встречается как завершенная система:

12 месяцев в году,

12 часов на циферблате,

12 знаков зодиака,

12 апостолов в христианстве.

Таким образом, идея заключалась не в политическом подсчете, а в создании символа стабильности и целостности европейских ценностей.

Интересные факты о флаге ЕС

Не менее важным элементом является расположение звезд в круге. Оно символизирует единство, равенство и солидарность. В этой композиции нет главной звезды, так как все они равны между собой, что отражает принцип равноправия государств и народов Европы.

Звезды также не привязаны к конкретным странам или регионам.

Цветовая гамма флага также имеет определенный символизм:

синий фон ассоциируется с небом, спокойствием и стабильностью;

золотые звезды символизируют свет, надежду и стремление к единству.

Важной особенностью флага является его неизменность. Несмотря на многочисленные волны расширения Евросоюза, его вид не претерпел изменений.

Источник: Сайт ЕС

