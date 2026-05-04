Європейський Союз — це об’єднання європейських держав, створене для зміцнення співпраці, забезпечення миру та розвитку спільного ринку. Його формування стало результатом тривалих процесів після Другої світової війни.

Сьогодні ЄС об’єднує десятки країн, які координують політику у різних сферах — від економіки до прав людини. Одним із ключових елементів цієї системи є символіка, а саме прапор.

Скільки зірок на прапорі Європейського Союзу

Скільки зірок на прапорі ЄС

Прапор Європейського Союзу є одним із найвпізнаваніших політичних символів сучасного світу. На фоні синього полотна розміщене коло з дванадцяти золотих п’ятикутних зірок. Попри простий вигляд, цей знак має складну історію та продуману символіку.

Найчастіше виникає хибне припущення, що кількість зірок на прапорі відповідає числу держав-членів ЄС. Це не так. На прапорі незмінно зображено 12 зірок, тоді як кількість країн Євросоюзу сьогодні становить 27.

Але зірки ніколи не були “маркером” членства. Вони не змінювалися ні під час розширення Союзу, ні в будь-який інший період.

Що означають зірки на прапорі ЄС

Сучасний дизайн прапора був затверджений ще у 1955 році. Найцікавіше, що спочатку він не належав Європейському Союзу, адже тоді його ще не існувало. Цей прапор був емблемою Ради Європи — організації, що займалася розвитком демократії, прав людини та співпраці на континенті.

Лише згодом цей символ почав використовуватися європейськими інституціями, а у 1980-х роках фактично став асоціюватися з Європейським співтовариством, що згодом трансформувалося в ЄС.

Авторство дизайну пов’язують із французьким художником Арсеном Гейцем, а також із посадовцем Ради Європи Полем Леві, які брали участь у розробці концепції прапора.

Прапор ЄС: що символізують зірки та чому їх 12

Число 12 обрано не випадково, адже воно сприймається як знак повноти, гармонії та досконалості.

У різних культурах число 12 зустрічається як завершена система:

12 місяців у році,

12 годин на циферблаті,

12 знаків зодіаку,

12 апостолів у християнстві.

Отже, ідея полягала не в політичному підрахунку, а у створенні символу стабільності та цілісності європейських цінностей.

Цікаві факти про прапор ЄС

Не менш важливим елементом є розташування зірок у колі. Воно символізує єдність, рівність і солідарність. У цій композиції немає головної зірки, бо вони усі рівні між собою, що відображає принцип рівноправності держав і народів Європи.

Зірки також не прив’язані до конкретних країн чи регіонів.

Колірна гама прапора також має певний символізм:

синій фон асоціюється з небом, спокоєм і стабільністю;

золоті зірки символізують світло, надію та прагнення до єдності.

Важливою особливістю прапора є його сталість. Попри численні хвилі розширення Євросоюзу, його вигляд не зазнав змін.

Джерело: Сайт ЄС

