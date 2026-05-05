Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні високоточних авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на суму $373,6 млн. 

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

JDAM для України: що відомо

Наголошується, що головним підрядником буде компанія Boeing, розташована в Сент-Луїсі, штат Міссурі. 

– Уряд України запросив закупівлю 1200 комплектів хвостового оперення для спільних боєприпасів прямої атаки (JDAM) KMU-572; та 332 комплекти хвостового оперення KMU-556 JDAM. Також будуть включені такі товари, що не належать до MDE, – сказано в повідомленні. 

Йдеться, зокрема, про:

  • системи детонаторів FMU-139; 
  • допоміжне обладнання JDAM; 
  • запасні та ремонтні частини;
  • витратні матеріали та аксесуари; 
  • допоміжне обладнання для ремонту та повернення; 
  • програмне забезпечення для зброї та допоміжне обладнання; 
  • секретні та несекретні публікації та технічна документація; 
  • транспортна підтримка; 
  • дослідження та опитування; 
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників; 
  • та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки. 

У Держдепі наголосили, що цей продаж має покращити безпеку країни-партнера, що є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

– Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони, – сказано в заяві. 

Там зазначають, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні Сили.

Нагадаємо, JDAM – це авіабомби, дообладнані аеродинамічним комплектом із наведенням за GPS, масою від 230 до 960 кг і дальністю застосування від 40−75 км в останній модифікації JDAM-ER виробництва Boeing.

