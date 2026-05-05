США схвалили продаж Україні авіабомб JDAM на $373,6 млн
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні високоточних авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на суму $373,6 млн.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
JDAM для України: що відомо
Наголошується, що головним підрядником буде компанія Boeing, розташована в Сент-Луїсі, штат Міссурі.
– Уряд України запросив закупівлю 1200 комплектів хвостового оперення для спільних боєприпасів прямої атаки (JDAM) KMU-572; та 332 комплекти хвостового оперення KMU-556 JDAM. Також будуть включені такі товари, що не належать до MDE, – сказано в повідомленні.
Йдеться, зокрема, про:
- системи детонаторів FMU-139;
- допоміжне обладнання JDAM;
- запасні та ремонтні частини;
- витратні матеріали та аксесуари;
- допоміжне обладнання для ремонту та повернення;
- програмне забезпечення для зброї та допоміжне обладнання;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- транспортна підтримка;
- дослідження та опитування;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.
У Держдепі наголосили, що цей продаж має покращити безпеку країни-партнера, що є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
– Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони, – сказано в заяві.
Там зазначають, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні Сили.
Нагадаємо, JDAM – це авіабомби, дообладнані аеродинамічним комплектом із наведенням за GPS, масою від 230 до 960 кг і дальністю застосування від 40−75 км в останній модифікації JDAM-ER виробництва Boeing.