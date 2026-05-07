Папа Лев XIV обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском ситуацию в мире и войну в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

Встреча Папы Льва XIV и Дональда Туска: что известно

Утром в четверг, 7 мая, Папа Лев XIV принял в Ватикане премьер-министра Республики Польша Дональда Туска.

В коммюнике Ватикана отмечается, что внимание было уделено “социальной и экономической ситуации в Польше, а также отношениям между местной Церковью и государством, особенно в сфере образования и в отношении этических вопросов”.

— Состоялся обмен мнениями по поводу текущей международной ситуации, с особым акцентом на конфликте в Украине, а также о роли Польши в рамках Европейского Союза, — отмечается в заявлении.

Как пишет The Guardian, польский премьер заявил, что во время встречи с Папой Римским, среди прочего, говорил об Украине.

Во время встречи речь также шла о возможном визите понтифика в Польшу, который может состояться в 2028 году.

— Конечно, разговор касался Украины… международного порядка, вооружения Польши и Европы, вооружения Германии. Ну, вы знаете, сколько сейчас актуальных тем, — отметил Туск.

Напомним, в католическую Пасху Папа Римский Лев XIV на площади Святого Петра обратился к мировым лидерам и призвал их сложить оружие.

