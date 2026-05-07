Папа Лев XIV обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском ситуацію в світі та війну в Україні.

Про це пише Vatican news.

Зустріч Папи Лева XIV і Дональда Туска: що відомо

Вранці у четвер, 7 травня, Папа Лев XIV прийняв у Ватикані прем’єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска.

Зараз дивляться

У комюніке Ватикану зазначається, що увагу було приділено “соціальній та економічній ситуації в Польщі, а також відносинам між місцевою Церквою і державою, особливо у сфері освіти та щодо етичних питань”.

– Відбувся обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації, з особливим акцентом на конфлікті в Україні, а також щодо ролі Польщі в межах Європейського Союзу, – зазначається у заяві.

Як пише The Guardian, польський прем’єр заявив, що під час зустрічі із Папою Римським серед іншого говорив про Україну.

Під час зустрічі мова також йшла про можливий візит понтифіка в Польщу, який може відбутися у 2028 році.

– Звичайно, розмова стосувалася України… міжнародного порядку, озброєння Польщі та Європи, озброєння Німеччини. Ну, ви знаєте, скільки зараз актуальних тем, – зазначив Туск.

Нагадаємо, на католицький Великдень Папа Римський Лев XIV на прощі Святого Петра звернувся до світових лідерів та закликав їх скласти зброю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.