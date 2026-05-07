Украинцы в Польше могут оформить польское водительское удостоверение. Для его получения придется пройти курс обучения, а также сдать экзамены.

Где можно сдать на права в Польше

Стоимость обучения прежде всего будет зависеть от категории водителя. Проще получить разрешение на управление транспортом, если водитель уже имеет удостоверение украинского образца. Его можно будет обменять на польский документ.

Если иностранное удостоверение не будет соответствовать образцу в соответствии с нормами Женевской и Венской конвенций, то владельцу автомобиля все равно придется сдавать теоретическую часть государственного экзамена в Польше. После этого можно осуществить обмен украинского удостоверения на польское.

Если украинское удостоверение отсутствует, его можно получить в Польше. Но в законе Польши указано, что управление автомобилем в этой стране разрешается только в том случае, если человек проживает именно на территории Польши. Поэтому водителю нужно будет засвидетельствовать, что он действительно живет в этой стране.

Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на украинском языке для получения водительских прав в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани, Люблине и Гданьске. Также возможность сдавать экзамены на украинском языке предоставляется в Малопольском центре дорожного движения (MORD).

До этого также существовала возможность сдать экзамены, однако только на польском языке. Украинцам, которые хотят получить водительские права, дают возможность пользоваться переводчиком.

Сколько стоит получить водительское удостоверение в Польше

Если человек захочет получить дополнительные практические занятия, то за них придется доплатить. Стоимость одного часа дополнительных занятий составляет 100 злотых.

Стоимость получения водительского удостоверения в Польше:

медицинский осмотр — 200 злотых;

фотография — около 40-60 злотых;

курс обучения в автошколе — 3 200-4 500 злотых;

теоретический экзамен — 55 злотых;

практический экзамен — 220-250 злотых;

готовое водительское удостоверение — около 100,5 злотых.

Общая сумма будет чуть больше, чем 4 000 злотых. Но она актуальна лишь при том условии, если водитель не будет брать дополнительных практических уроков по вождению и сдаст экзамены с первой попытки.

