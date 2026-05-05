Граждане Украины, находящиеся в Польше под временной защитой и имеющие статус PESEL UKR, получили новую возможность легализовать свое пребывание.

С 4 мая 2026 года они могут подавать заявки на специальный трехлетний вид на жительство — карту побыту CUKR для украинцев в Польше. О запуске механизма сообщило польское Управление по делам иностранцев.

Что известно о карте побыту CUKR для украинцев в Польше со статусом PESEL UKR

Кто может оформить карту пребывания CUKR в Польше

Речь идет об украинцах и членах их семей, которые соответствуют четко определенным критериям.

Кто сможет оформить карту пребывания CUKR в Польше:

те, кто легально пребывает в Польше на основании временной защиты;

имел статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

имеет этот статус на момент подачи документов;

непрерывно пользуется статусом UKR не менее 365 дней.

Как оформить карту пребыванияCUKR: новая онлайн-система

Процедура подачи заявления максимально цифровизирована. Как пояснили в Управлении по делам иностранцев, подать заявление можно исключительно онлайн через систему Moduł Obsługi Spraw (MOS).

Карта пребывания CUKR, как оформить:

Для этого необходимо авторизоваться через государственный сервис login.gov.pl и заполнить электронную форму.

Документ обязательно подписывается одной из доступных электронных подписей — Profil Zaufany, квалифицированной подписью или podpis osobisty.

В ведомстве отмечают, что такая модель позволяет избежать очередей и предварительной записи. После проверки документов заявителя вызывают в воеводское управление уже только для получения готовой карты.

Интересно, что, по данным учреждения, первые заявки начали поступать уже через несколько минут после запуска сервиса — это свидетельствует о высоком спросе на карту пребывания CUKR для украинцев в Польше.

Сколько стоит оформление карты пребывания CUKR для украинцев в Польше со статусом PESEL UKR

Несмотря на бесплатный доступ к электронной системе, оформление предусматривает обязательные платежи:

340 злотых — сбор за подачу заявления;

100 злотых — изготовление самой карты.

Других дополнительных платежей официально не предусмотрено.

Какие права дает трехлетняя карта пребывания CUKR

Получение документа фактически меняет правовой статус украинца в Польше. Как пояснили в Управлении по делам иностранцев, трехлетняя карта пребывания CUKR автоматически превращает предыдущее пребывание в полноценное разрешение на временное проживание.

Среди ключевых возможностей:

свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;

право вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и граждане Польши;

возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в пределах 180-дневного периода;

зачисление времени проживания в стаж, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Что изменится для украинцев

Вместе с новыми правами появляются и изменения. После получения карты CUKR человек автоматически теряет статус UKR, а вместе с ним — и часть социальных льгот.

В частности, больше не будет действовать право на бесплатное проживание или питание в центрах коллективного размещения, предусмотренное для лиц, находящихся под временной защитой.

В польском ведомстве также обращают внимание, что не все заявления будут одобрены. Отказ возможен, если:

заявитель внесен в список лиц, нежелательных для пребывания в Польше;

его данные есть в Шенгенской информационной системе с запретом на въезд;

существуют риски для безопасности государства или общественного порядка.

Напомним, что механизм временной защиты для украинцев в Европейском Союзе в настоящее время продлен до 4 марта 2027 года. В то же время страны постепенно внедряют инструменты долгосрочной интеграции, одним из которых и стала карта пребывания CUKR для украинцев в Польше.

Это решение открывает новый этап для тех, кто планирует оставаться в стране дольше и интегрироваться в местный рынок труда и экономику.

