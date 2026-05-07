Українці в Польщі можуть оформити польське водійське посвідчення. Для його отримання доведеться пройти курс навчання, а також скласти іспити.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує скласти на права в Польщі.

Де можна скласти на права в Польщі

Вартість навчання передусім залежатиме від категорії водія. Простіше отримати дозвіл на керування транспортом, якщо водій уже має посвідчення українського зразка. Його можна буде обміняти на польський документ.

Якщо іноземне посвідчення не відповідатиме зразку відповідно до норм Женевської та Віденської конвенцій, то власнику автомобіля все одно доведеться складати теоретичну частину державного іспиту в Польщі. Після цього можна здійснити обмін українського посвідчення на польське.

Якщо українське посвідчення відсутнє, його можна отримати в Польщі. Але в законі Польщі зазначено, що керування автомобілем у цій країні дозволяється тільки в тому разі, якщо людина проживає саме на території Польщі. Тому водієві потрібно буде засвідчити, що він справді мешкає в цій країні.

Українці зможуть скласти теоретичний іспит українською мовою на отримання водійських прав у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Гданську. Також можливість складати іспити українською мовою є в Малопольському центрі дорожнього руху (MORD).

До цього також існувала можливість скласти іспити, однак лише польською мовою. Українцям, які хочуть отримати водійські права, дають можливість користуватися перекладачем.

Скільки коштує отримати водійське посвідчення в Польщі

Якщо людина захоче отримати додаткові практичні заняття, за них доведеться доплатити. Вартість однієї години додаткових занять становить 100 злотих.

Вартість отримання водійського посвідчення в Польщі:

медичний огляд – 200 злотих;

фотографія – близько 40-60 злотих;

курс навчання в автошколі – 3 200-4 500 злотих;

теоретичний іспит – 55 злотих;

практичний іспит – 220-250 злотих;

готове водійське посвідчення – 100,5 злотих.

Загальна сума буде трохи більшою, ніж 4 000 злотих. Але вона актуальна лише за тієї умови, якщо водій не братиме додаткових практичних уроків з водіння і складе іспити з першої спроби.

