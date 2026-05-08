Дроны СБУ в третий раз нанесли удар по НПЗ и нефтяному объекту в российской Перми
- СБУ в третий раз атаковала НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез и НПС Пермь в РФ.
- В результате удара на НПЗ загорелась установка АВТ, на НПС Пермь был поврежден один из резервуаров.
Служба безопасности в третий раз нанесла удар по НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и нефтеперекачивающей станции в российском городе Пермь.
Об этом сообщили в СБУ.
— Сегодня ночью специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ провели операцию по НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Пермь. Оба объекта расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной, — говорится в сообщении.
НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Завод обеспечивает топливом гражданский сектор, а также потребности российской армии.
ЛВДС Пермь принадлежит АО Транснефть и является стратегическим узлом магистральной системы транспортировки нефти РФ.
Через станцию осуществляется распределение нефти в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.
В СБУ отметили, что в результате атаки дронов на НПЗ Пермнефтеоргсинтез возник пожар на одной из установок АВТ, которая является ключевым элементом первичной переработки нефти.
На нефтеперекачивающей станции также был поврежден один из резервуаров.
— СБУ продолжает систематически наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников пополнения российского бюджета и финансирования войны против Украины, — отметили в Службе безопасности.
В спецслужбе подчеркнули, что поражение таких объектов сокращает объемы переработки и транспортировки нефти, дестабилизирует военную логистику РФ, затрудняет поставки топлива оккупационным войскам и вынуждает Кремль тратить значительные ресурсы на восстановление стратегической инфраструктуры в тылу.
В ночь на 29-30 апреля беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ нанесли удары по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми, поразив НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.
Также СБУ повторно атаковала ЛВДС Пермь, которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.