Служба безопасности в третий раз нанесла удар по НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и нефтеперекачивающей станции в российском городе Пермь.

Об этом сообщили в СБУ.

СБУ нанесла удар по НПЗ Пермнефтеоргсинтез и НПС Пермь

— Сегодня ночью специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ провели операцию по НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Пермь. Оба объекта расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной, — говорится в сообщении.

НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Сейчас смотрят

Завод обеспечивает топливом гражданский сектор, а также потребности российской армии.

ЛВДС Пермь принадлежит АО Транснефть и является стратегическим узлом магистральной системы транспортировки нефти РФ.

Через станцию осуществляется распределение нефти в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

В СБУ отметили, что в результате атаки дронов на НПЗ Пермнефтеоргсинтез возник пожар на одной из установок АВТ, которая является ключевым элементом первичной переработки нефти.

На нефтеперекачивающей станции также был поврежден один из резервуаров.

— СБУ продолжает систематически наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников пополнения российского бюджета и финансирования войны против Украины, — отметили в Службе безопасности.

В спецслужбе подчеркнули, что поражение таких объектов сокращает объемы переработки и транспортировки нефти, дестабилизирует военную логистику РФ, затрудняет поставки топлива оккупационным войскам и вынуждает Кремль тратить значительные ресурсы на восстановление стратегической инфраструктуры в тылу.

В ночь на 29-30 апреля беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ нанесли удары по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми, поразив НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.

Также СБУ повторно атаковала ЛВДС Пермь, которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.