Служба безпеки втретє уразила НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез та нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм.

Про це повідомили в СБУ.

– Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ відпрацювали по НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Перм. Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.

НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Завод забезпечує паливом цивільний сектор, а також потреби російської армії.

ЛВДС Перм належить АТ Транснефть і є стратегічним вузлом магістральної системи транспортування нафти РФ.

Через станцію здійснюється розподіл нафти у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

У СБУ зазначили, що внаслідок атаки дронів на НПЗ Пермнафтооргсинтез виникла пожежа на одній з установок АВТ, яка є ключовим елементом первинної переробки нафти.

На нафтоперекачувальній станції також було уражено один із резервуарів.

– СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України, – зазначили в Службі безпеки.

У спецслужбі наголосили, що ураження таких об’єктів зменшує обсяги переробки та транспортування нафти, дестабілізує військову логістику РФ, ускладнює постачання пального окупаційним військам і змушує Кремль витрачати значні ресурси на відновлення стратегічної інфраструктури в тилу.

У ніч на 29-30 квітня безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ завдала ударів по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі, уразивши НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.

Також СБУ повторно атакувала ЛВДС Перм, яка забезпечує постачання нафти на НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.

