Дрони СБУ втретє уразили НПЗ і нафтовий об’єкт у російській Пермі
- СБУ втретє атакувала НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез і ЛВДС Перм у РФ.
- Унаслідок удару на НПЗ загорілася установка АВТ, на ЛВДС Перм було уражено один із резервуарів.
Служба безпеки втретє уразила НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез та нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм.
Про це повідомили в СБУ.
СБУ уразила НПЗ Пермнафтооргсинтез та ЛВДС Перм
– Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ відпрацювали по НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Перм. Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.
НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
Завод забезпечує паливом цивільний сектор, а також потреби російської армії.
ЛВДС Перм належить АТ Транснефть і є стратегічним вузлом магістральної системи транспортування нафти РФ.
Через станцію здійснюється розподіл нафти у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.
У СБУ зазначили, що внаслідок атаки дронів на НПЗ Пермнафтооргсинтез виникла пожежа на одній з установок АВТ, яка є ключовим елементом первинної переробки нафти.
На нафтоперекачувальній станції також було уражено один із резервуарів.
– СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України, – зазначили в Службі безпеки.
У спецслужбі наголосили, що ураження таких об’єктів зменшує обсяги переробки та транспортування нафти, дестабілізує військову логістику РФ, ускладнює постачання пального окупаційним військам і змушує Кремль витрачати значні ресурси на відновлення стратегічної інфраструктури в тилу.
У ніч на 29-30 квітня безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ завдала ударів по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі, уразивши НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.
Також СБУ повторно атакувала ЛВДС Перм, яка забезпечує постачання нафти на НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез.