Министерство обороны США обнародовало 162 файла, на которых якобы зафиксированы неопознанные летающие объекты (НЛО). Ранее эти материалы были засекречены.

Их публикация происходит в рамках выполнения директивы президента США Дональда Трампа о прозрачности работы правительства.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

— Материалы, хранящиеся здесь, являются нерешенными делами, а это означает, что правительство не может окончательно определить природу наблюдаемых явлений. Это может происходить по разным причинам, в частности из-за недостатка данных, — говорится в сообщении.

В Пентагоне заявили, что “приветствуют” использование анализа, информации и экспертизы частного сектора для объяснения зафиксированных случаев НЛО.

Также в сообщении отмечается, что Минобороны сотрудничает с президентом Трампом для обеспечения беспрецедентной прозрачности в отношении того, как правительство США изучает неидентифицированные аномальные явления.

— Эти файлы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывают обоснованные спекуляции — и пришло время, чтобы американский народ сам в этом убедился. Эта публикация рассекреченных документов демонстрирует искреннюю приверженность администрации Трампа беспрецедентной прозрачности, — прокомментировал публикацию министр обороны США Пит Хэгсет.

Конгресс обязал Пентагон начать обнародование файлов, которые накапливались десятилетиями, о наблюдениях НЛО еще в 2022 году.

Это произошло после того, как некоторые военнослужащие сообщили о “встречах с непонятными летательными аппаратами”.

Инициаторами этого решения были конгрессмены от Республиканской партии, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп.

Напомним, 18 апреля Трамп заявил, что его администрация обнаружила “очень интересные документы”, связанные с НЛО, и пообещал частично их рассекретить.

