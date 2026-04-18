Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обнаружила “очень интересные документы”, связанные с НЛО, и пообещал их частичное рассекречивание.

Об этом Трамп заявил во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA, сообщает Reuters.

По словам президента США, процесс пересмотра материалов, связанных с неопознанными воздушными явлениями, уже продолжается.

— Мы нашли много очень интересных документов, должен сказать. Первые публикации начнутся очень и очень скоро, — заявил Трамп.

Он добавил, что после обнародования информации общественность сможет самостоятельно оценить, идет ли речь о реальных явлениях.

По данным СМИ, еще в феврале Трамп поручил американским ведомствам начать рассекречивание правительственных материалов об НЛО и возможной внеземной жизни.

Такое решение он объяснил значительным общественным интересом к этой теме.

Также президент отметил, что лично не имеет подтверждений существования инопланетян и остается скептиком по этому вопросу.

Ранее Барак Обама заявлял, что не видел доказательств контактов с внеземными существами во время своего президентства.

В то же время он отмечал, что с научной точки зрения существование жизни в других частях Вселенной является вероятным.

В Пентагоне ранее неоднократно заявляли, что не имеют доказательств визитов инопланетян на Землю.

В частности, в отчете за 2024 год отмечалось, что большинство зафиксированных случаев НЛО объясняются обычными объектами или природными явлениями.

В то же время часть наблюдений до сих пор остается без окончательного объяснения.

