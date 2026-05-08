Міністерство оборони США оприлюднило 162 файли, на яких нібито зафіксовані непізнані літаючі об’єкти (НЛО). Раніше ці матеріали були засекречені.

Їх публікація відбувається в межах виконання директиви президента США Дональда Трампа щодо прозорості роботи уряду.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Міноборони США оприлюднили документи про НЛО

– Матеріали, що зберігаються тут, є невирішеними справами, а це означає, що уряд не може остаточно визначити природу спостережуваних явищ. Це може відбуватися з різних причин, зокрема через брак достатніх даних, – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні заявили, що “вітають” використання аналізу, інформації та експертизи приватного сектору для пояснення зафіксованих випадків НЛО.

Також у повідомленні зазначено, що Міноборони співпрацює з президентом Трампом для забезпечення безпрецедентної прозорості щодо того, як уряд США вивчає неідентифіковані аномальні явища.

– Ці файли, приховані за грифами секретності, давно підживлюють виправдані спекуляції – і настав час, щоб американський народ сам у цьому переконався. Ця публікація розсекречених документів демонструє щиру відданість адміністрації Трампа безпрецедентній прозорості, – прокоментував публікацію міністр оборони США Піт Гегсет.

Конгрес зобов’язав Пентагон розпочати оприлюднення файлів, які накопичувалися десятиліття, про спостереження НЛО ще у 2022 році.

Це відбулося після того, як деякі військовослужбовці повідомили про “зустрічі з незрозумілими літальними апаратами”.

Ініціаторами цього рішення були конгресмени від Республіканської партії, до якої належить президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 18 квітня Трамп заявив, що його адміністрація виявила “дуже цікаві документи”, пов’язані з НЛО, та пообіцяв частково їх розсекретити.

Фото: Пентагон

