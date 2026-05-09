В Москве на Красной площади прошел парад. Мероприятие началось в 10:00 по местному времени и завершилось через 45 минут.

Факты ICTV рассказывают, как прошел парад в Москве.

Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники. Ранее Министерство обороны РФ объяснило это текущей оперативной обстановкой.

Парад в Москве

На параде 9 мая в Москве вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным присутствовали лидеры ряда зарубежных стран, в частности самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко (со своим сыном Николаем), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Искандар.

Также присутствовали главы непризнанных Южной Осетии Алан Гаглоев и Абхазии Бадра Гунба. 8 мая в Москву прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но он не посетил парад на Красной площади.

В параде, помимо российских солдат так называемой ОСО, также принимали участие военнослужащие из Северной Кореи.

Во время парада над Москвой пролетели российские истребители. Военную технику показали в прямом эфире.

Кремлевский диктатор во время своего выступления заявил, что “великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО” и что “бойцы СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед”.

В Петербурге парад открыл парадный расчет военных, участвовавших в войне против Украины.

Отключение интернета в Москве

Жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета: в частности, люди не могут открыть банковские приложения, мессенджеры, отправить SMS и даже зайти на сайты из так называемого белого списка — утвержденного перечня ресурсов, доступ к которым должен быть обеспечен якобы при любых обстоятельствах.

Об отключении мобильного интернета ранее предупреждало Минцифры РФ, а накануне 9 мая операторы разослали абонентам напоминания о возможных проблемах со связью, сообщает телеканал Дождь.

