У Москві на Червоній площі пройшов парад. Дійство розпочалося о 10:00 за місцевим часом та завершилося за 45 хвилин.

Факти ICTV розповідають, як пройшов парад у Москві.

Вперше з 2007 року парад пройшов без військової техніки. Раніше Міністерство оборони РФ пояснило це поточною оперативною обстановкою.

Парад у Москві

На параді 9 травня в Москві разом із кремлівським диктатором Володимиром Путіним були присутні лідери низки зарубіжних країн, зокрема самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (зі своїм сином Миколою), президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєва, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт та верховний правитель Малайзії Султан Ібрагім Іскандар.

Також були присутні глави невизнаних Південної Осетії Алан Гаглоєв та Абхазії Бадра Гунба. 8 травня до Москви прибув прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але він не відвідав парад на Червоній площі.

У параді окрім російських солдатів так званої СВО також брали участь військовослужбовці з Північної Кореї.

Над Москвою під час параду пролетіли російські винищувачі. Військову техніку показали по телетрансляції.

Кремлівський диктатор під час свого виступу заявив, що “великий подвиг покоління переможців надихає воїнів СВО” і що “бійці СВО протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і попри це вони йдуть уперед”.

У Петербурзі парад відкрив парадний розрахунок військових, які брали участь у війні проти України.

Відключення інтернету в Москві

Жителі Москви скаржаться на збої в роботі мобільного інтернету, зокрема люди не можуть відкрити банківські застосунки, месенджери, надіслати SMS і навіть зайти на сайти з так званого білого списку, затвердженого переліку ресурсів, до якого має бути доступ нібито за будь-яких обставин.

Про відключення мобільного інтернету раніше попереджало Мінцифри РФ, а напередодні 9 травня оператори розіслали абонентам нагадування про можливі проблеми зі зв’язком, повідомляє телеканал Дождь.

