11 мая Европейский Союз планирует объявить новые санкции против РФ, связанные с принудительным вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Об этом перед началом встречи Совета ЕС в Брюсселе заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Укринформ.

Санкции ЕС против РФ за депортацию украинских детей: что известно

Перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе 11 мая Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз намерен расширить санкционный список против России, включив лица, причастные к перемещению украинских детей с временно оккупированных территорий.

По словам высокой представительницы ЕС, ограничения будут касаться тех, кто непосредственно вовлечен в процессы депортации и работы с вывезенными детьми.

— Сегодня мы продвинемся вперед по санкциям против тех, кто работает с украинскими детьми, депортированными из Украины, — отметила она.

Кая Каллас подчеркнула сложность возвращения незаконно депортированных в РФ украинских детей, отметив, что их нельзя обменять как военнопленных.

Соответствующее решение о санкционных ограничениях против РФ может быть принято уже сегодня.

Кроме того, в столице Бельгии запланирована встреча международной коалиции, занимающейся возвращением украинских детей.

Участники обсудят дальнейшие шаги по их возвращению и усилению международного давления на Россию.

По словам высокой представительницы ЕС, в рамках Евросоюза рассматривают разные подходы и предложения по возможным переговорам с российской стороной для возвращения украинских детей.

Она подчеркнула, что для достижения результата необходимо привлекать широкую международную поддержку, в том числе государства, которые поддерживают более тесные контакты с Россией.

Она также признала, что этот процесс чрезвычайно сложный и требует дальнейших обсуждений на международном уровне.

Отдельно она прокомментировала заявления о прекращении огня, отметив, что Россия использует такие инициативы в собственных целях, в частности для политических демонстраций, продолжая атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

По ее словам, Украина неоднократно соблюдала объявленные режимы тишины, в то время как российская сторона их нарушала.

Ранее общественная организация Крым SOS сообщала, что нередко с депортированными в Россию детьми, которых удалось вернуть домой, работают психологи, психотерапевты или психиатры.

Характер помощи зависит от пережитого опыта.

Отмечалось, что иногда речь идет о детях, побывавших в российских пыточных или подвергшихся сексуальному насилию.

Напомним, в начале апреля первая леди США Мелания Трамп в очередной раз приобщилась к возвращению украинских детей, вывезенных в Россию.

Благодаря ее посредничеству в апреле семеро детей вернулись в Украину.

Тогда в Белом доме отметили, что Мелания Трамп и ее команда продолжают сотрудничество как с украинской, так и с российской сторонами в поиске похищенных детей и содействии их воссоединению с семьями.

