У понеділок, 11 травня, Рада Євросоюзу запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляється у заяві Ради ЄС.

Санкції через депортацію українських дітей з ТОТ: що відомо

У день проведення зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Рада ЄС ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів проти ще 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зараз дивляться

– Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, зокрема мілітаризовану освіту неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території, – йдеться у заяві Ради ЄС.

За оцінками, від початку повномасштабної війни Росія депортувала та викрала майже 20 500 українських дітей.

До санкційного списку увійшли федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, зокрема всеросійські дитячі центри Орльонок, Алиє паруса та Смєна.

Ці установи організовують програми для українських дітей, у межах яких їх піддають проросійській ідеологічній обробці, зокрема через “патріотичні заходи, ідеологічне виховання та військово-орієнтовані заходи”.

Санкції також застосовано щодо нахімовського військово-морського училища у Севастополі та військово-патріотичного клубу Патріот у Криму, які примусово формують у дітей лояльність до агресора.

У Раді ЄС наголосили, що інші організації, включені до санкційного списку, приймають українських неповнолітніх, вивезених з окупованих територій України, та залучають їх до програм, які відповідають російській державній політиці.

Йдеться про політичну ідеологічну обробку та заходи, що відповідають освітнім програмам, розробленим для базового військового вишколу.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що 11 травня Європейський Союз оголосить нові санкції проти РФ, пов’язані з примусовим вивезенням українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.