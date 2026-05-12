Берингов пролив — один из самых известных и в то же время самых суровых морских проливов мира, разделяющий Евразию и Северную Америку. Он имеет не только важное географическое значение, но и играет ключевую роль в истории исследования Земли.

Где находится Берингов пролив, читайте в нашем материале.

Берингов пролив: расположение на карте

Берингов пролив на карте мира соединяет Чукотское море Северного Ледовитого океана с Беринговым морем Тихого океана и является естественной границей между Россией и США.

Сейчас смотрят

Пролив имеет стратегическое, географическое и историческое значение, ведь именно через этот район, согласно одной из основных научных версий, тысячи лет назад люди попали из Азии в Америку.

Какова длина и ширина Берингова пролива

Берингов пролив простирается примерно на 96 километров. Его наименьшая ширина составляет около 86 километров между мысом Дежнева на Чукотке и мысом Принца Уэльского на Аляске.

Средняя глубина пролива сравнительно невелика — около 42 метров. Из-за сурового арктического климата значительную часть года, ориентировочно с октября по июль, акватория покрыта дрейфующими льдами.

Посреди пролива расположены острова Диомида, между которыми проходит не только государственная граница между Россией и США, но и международная линия смены дат.

Дамба через Берингов пролив: что предлагают ученые

Берингов пролив, расположенный между Чукотским полуостровом и Аляской, является стратегически важным морским участком. Он оказался в центре внимания ученых, предлагающих радикальный проект — строительство дамбы для воздействия на океанические течения и климатические процессы.

В частности, двое голландских исследователей предложили концепцию строительства примерно 80-километровой дамбы в районе Берингова пролива, соединяющего территории России и Аляски.

Целью такого гипотетического проекта является воздействие на глобальные океанические течения и предотвращение возможного нарушения работы Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — одной из ключевых систем, регулирующих климат на планете. По оценкам авторов, ее ослабление или коллапс может иметь серьезные последствия для климатического равновесия в Северном полушарии.

Работа ученых, опубликованная в журнале Science Advances, представляется как предварительная “проверка концепции” и не является готовым инженерным проектом для реализации. Авторы отмечают, что в настоящее время необходимы дополнительные комплексные исследования, чтобы оценить техническую осуществимость и потенциальные экологические риски такого вмешательства в природные процессы.

Сама Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) представляет собой сложную систему океанических течений, которая переносит теплые воды из тропических широт в Европу.

Именно благодаря ей смягчается климат в регионах Северной Европы, в частности в Великобритании и Скандинавии. В то же время эта система влияет и на глобальные климатические процессы, включая режим осадков в некоторых частях Африки и Южной Америки.

Кто открыл Берингов пролив

Свое современное название пролив получил в честь мореплавателя Витуса Беринга, который в 1728 году совершил экспедицию через эти воды и подробно описал регион.

С американской стороны территории вблизи Берингова пролива входят в район Ном на Аляске, где проживает около девяти тысяч человек. С российской стороны побережье принадлежит Чукотскому автономному округу.

Климат в этом регионе суровый, поэтому население здесь небольшое, а транспортное сообщение зависит от погодных условий и ледовой обстановки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.