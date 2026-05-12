Берингова протока — одна з найвідоміших і водночас найсуворіших морських проток світу, яка розділяє Євразію та Північну Америку. Вона має не лише важливе географічне значення, а й відіграє ключову роль в історії дослідження Землі.

Берингова протока: розташування на карті

Берингова протока на карті світу з’єднує Чукотське море Північного Льодовитого океану з Беринговим морем Тихого океану та є природним кордоном між Росією і США.

Протока має стратегічне, географічне та історичне значення, адже саме через цей район, за однією з головних наукових версій, тисячі років тому люди потрапили з Азії до Америки.

Яка довжина та ширина Берингової протоки

Берингова протока простягається приблизно на 96 км. Її найменша ширина становить близько 86 км між мисом Дежньова на Чукотці та мисом Принца Уельського на Алясці.

Середня глибина протоки порівняно невелика — близько 42 м. Через суворий арктичний клімат значну частину року, орієнтовно з жовтня до липня, акваторія вкрита дрейфуючими льодами.

Посеред протоки розташовані острови Діоміда, між якими проходить не лише державний кордон між Росією та США, а й міжнародна лінія зміни дат.

Дамба через Берингову протоку: що пропонують вчені

Берингова протока, розташування якої між Чукотським півостровом та Аляскою, робить її стратегічно важливою морською ділянкою. Вона опинилася в центрі уваги вчених, які пропонують радикальний проєкт — будівництво дамби для впливу на океанічні течії та кліматичні процеси.

Зокрема, двоє нідерландських дослідників запропонували концепцію будівництва приблизно 80-кілометрової дамби в районі Берингової протоки, яка з’єднує території Росії та Аляски.

Метою такого гіпотетичного проєкту є вплив на глобальні океанічні течії та запобігання можливому порушенню роботи Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) — однієї з ключових систем, що регулює клімат на планеті. За оцінками авторів, її ослаблення або колапс може мати серйозні наслідки для кліматичної рівноваги в Північній півкулі.

Робота вчених, опублікована в журналі Science Advances, подається як попередня “перевірка концепції” і не є готовим інженерним проєктом для реалізації. Автори наголошують, що наразі необхідні додаткові комплексні дослідження, щоб оцінити технічну здійсненність і потенційні екологічні ризики такого втручання в природні процеси.

Сама Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC) є складною системою океанічних потоків, яка переносить теплі води з тропічних широт до Європи.

Саме завдяки їй пом’якшується клімат у регіонах Північної Європи, зокрема у Великій Британії та Скандинавії. Водночас ця система впливає й на глобальні кліматичні процеси, включно з режимом опадів у частинах Африки та Південної Америки.

Хто відкрив Берингову протоку

Свою сучасну назву протока отримала на честь мореплавця Вітуса Беринга, який у 1 728 році здійснив експедицію через ці води та детально описав регіон.

З американського боку території поблизу Берингової протоки входять до району Ном на Алясці, де проживає близько 9 тис. осіб. Із російського боку узбережжя належить до Чукотського автономного округу.

Клімат у цьому регіоні суворий, тому населення тут невелике, а транспортне сполучення залежить від погодних умов та льодової ситуації.

