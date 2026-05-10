Катар впервые с начала войны с Ираном в конце февраля отправил танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

Об этом сообщают СМИ.

Катарский танкер движется через Ормузский пролив: что известно

По данным Bloomberg, танкер Al Kharaitiyat, который загрузился на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре, успешно прошел Ормузский пролив и вышел в Оманский залив.

Сейчас судно направляется в Пакистан.

Журналисты отмечают, что это первый случай экспорта катарского сжиженного газа через Ормузский пролив после начала войны США с Ираном в феврале 2026 года.

Также сообщается, что судно, вероятно, проходило утвержденным Ираном северным маршрутом вдоль иранского побережья.

Как отмечают СМИ, фактическое блокирование Ормузского пролива после начала конфликта между США и Ираном существенно ударило по мировому рынку сжиженного газа.

Из-за ограничения поставок цены на СПГ резко выросли, а страны Азии столкнулись с дефицитом энергоресурсов.

Несмотря на то, что рейс Al Kharaitiyat стал важным сигналом для рынка, объемы экспорта все еще далеки от довоенных показателей.

До начала войны через Персидский залив проходило примерно три танкера со СПГ в сутки.

В то же время суда продолжают сталкиваться с серьезными рисками безопасности из-за присутствия военных сил Ирана и США в регионе.

Катар ранее не мог вывезти ни одного груза

Bloomberg отмечает, что Катар уже несколько раз пытался отправить танкеры через Ормузский пролив, однако суда были вынуждены разворачиваться из-за угрозы безопасности.

С начала войны страна фактически не могла экспортировать СПГ из Персидского залива.

Это особенно ударило по мировому рынку, поскольку Катар обеспечивает почти пятую часть глобального производства сжиженного природного газа.

Что такое Project Freedom

Project Freedom — это американская операция по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив после его блокировки во время конфликта между США и Ираном.

О начале миссии 3 мая объявил Дональд Трамп, а уже на следующий день американские эсминцы начали сопровождать корабли через опасный маршрут.

Однако впоследствии США объявили о паузе в операции из-за прогресса в переговорах с Тегераном.

По данным Международной морской организации, в заливе до сих пор остаются заблокированными около 2 тыс. судов, на борту которых находятся до 20 тыс. моряков.

Напомним, что ранее Иран заявил о возможности безопасного прохода через Ормузский пролив после частичного приостановления американской операции Project Freedom.

Тегеран отметил, что движение судов теперь должно осуществляться в соответствии с “новыми процедурами” и под контролем Ирана.

Источник : CNN, Bloomberg

