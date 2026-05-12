Захист від дронів РФ: Румунія закликала ЄС перекинути оборонні ресурси на східний фланг
Румунія закликала країни Європейського Союзу посилити захист східного флангу через регулярні порушення повітряного простору російськими дронами. У Бухаресті вважають, що ЄС має перегрупувати наявні оборонні спроможності, щоб ефективніше реагувати на загрози з боку РФ.
Про це перед початком засідання Ради ЄС з питань безпеки заявив міністр оборони Румунії Раду Міруца.
Захист східного флангу
За словами глави румунського Міноборони, країни східного флангу НАТО та ЄС значно гостріше відчувають наслідки російських атак, ніж держави у центрі Європи.
– Кілька разів на місяць російські дрони входять у повітряний простір НАТО та Румунії. Якщо в центрі континенту ці ризики майже не відчуваються, то на периферії вони є постійними, – наголосив Міруца.
Він зазначив, що проблема стосується не лише Румунії, а й всього східного флангу Євросоюзу. На його думку, країни ЄС мають перерозподілити частину оборонних ресурсів ближче до кордонів, які перебувають під найбільшою загрозою російських атак.
Раду Міруца також повідомив, що з початку 2026 року щонайменше 14 російських дронів порушили повітряний простір Румунії.
Міністр закликав партнерів по ЄС об’єднати та перегрупувати наявні військові спроможності для протидії таким інцидентам і посилення захисту східних кордонів Європейського Союзу.
Уночі 28 квітня на дах будинку в центрі Кишинева впав об’єкт, схожий на дрон.
Нагадаємо, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Молдови та Румунії. У Молдові на прикордонних із Україною територіях падали російські дрони.
Також російські дрони заходили у повітряний простір Польщі.