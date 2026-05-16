У Кремлі повідомили, коли Путін поїде до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном
Президент Росії Володимир Путін 19–20 травня прибуде з офіційним візитом до Пекіна на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це повідомили у Кремлі.
У Кремлі повідомили, що під час переговорів сторони планують обговорити стан двосторонніх відносин, а також перспективи подальшого розвитку стратегічного партнерства між Росією та Китаєм.
Крім того, лідери мають обмінятися думками щодо ключових міжнародних і регіональних питань.
За підсумками зустрічі очікується підписання спільної заяви та низки міжурядових і міжвідомчих документів.
Раніше повідомлялося, що Путін прибуде до Китаю з одноденним візитом 20 травня.
Візит Путіна відбудеться невдовзі після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, який перебував у Китаї 13–14 травня.
Речник Кремля Дмитро Пісков повідомляв, що підготовка до поїздки вже завершена.
За даними Reuters, востаннє лідери РФ та Китаю зустрічалися у Пекіні у вересні минулого року.
Крім того, зазначалося, що Китай уперше за короткий час приймає окремі візити лідерів США та Росії, що може свідчити про прагнення Пекіна зберігати баланс у відносинах із Вашингтоном і Москвою.
Водночас поїздка Володимира Путіна за межі РФ стане першою у 2026 році.