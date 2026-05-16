Президент Росії Володимир Путін 19–20 травня прибуде з офіційним візитом до Пекіна на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили у Кремлі.

Візит Путіна до Китаю19–20 травня: що відомо

Президент РФ Володимир Путін відвідає Пекін з офіційним візитом на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зараз дивляться

У Кремлі повідомили, що під час переговорів сторони планують обговорити стан двосторонніх відносин, а також перспективи подальшого розвитку стратегічного партнерства між Росією та Китаєм.

Крім того, лідери мають обмінятися думками щодо ключових міжнародних і регіональних питань.

За підсумками зустрічі очікується підписання спільної заяви та низки міжурядових і міжвідомчих документів.

Раніше повідомлялося, що Путін прибуде до Китаю з одноденним візитом 20 травня.

Візит Путіна відбудеться невдовзі після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, який перебував у Китаї 13–14 травня.

Речник Кремля Дмитро Пісков повідомляв, що підготовка до поїздки вже завершена.

За даними Reuters, востаннє лідери РФ та Китаю зустрічалися у Пекіні у вересні минулого року.

Крім того, зазначалося, що Китай уперше за короткий час приймає окремі візити лідерів США та Росії, що може свідчити про прагнення Пекіна зберігати баланс у відносинах із Вашингтоном і Москвою.

Водночас поїздка Володимира Путіна за межі РФ стане першою у 2026 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.