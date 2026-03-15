Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании масштабного соглашения с Соединенными Штатами Америки о производстве беспилотников.

Украина хочет подписать с США соглашение на $35–50 млрд

Речь идет о возможном контракте на сумму от $35 до $50 млрд, который мог бы действовать в течение многих лет.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами в субботу.

– Я хотел подписать соглашение на сумму около 35–50 миллиардов. У нас были такие мощности. Это большое соглашение по дронам на долгие годы. И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например, учитывая новые технологии, будут новые подводные дроны. Мы работаем над такими вещами, – сказал Зеленский.

По его словам, Украина предложила США такое сотрудничество почти год назад. Идея состоит в том, что украинская сторона предоставляет технологическую систему производства, а американская сторона определяет, какие компании будут участвовать в проекте.

– Речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний. И выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик хорош. Завтра другой, другая компания с новой технологией – можно менять, потому что нужно быть гибкими, – объяснил президент.

В то же время Зеленский отметил, что официального ответа от США по этому предложению Украина пока не получила, однако интерес к нему есть.

– Мы также готовы к варианту совместного производства. Совместное производство в США – это предприятие на условиях 50/50. Мы согласны с этим. Распределение – 50% наших инженеров, 50% американских инженеров. И у нас будет большое производство дронов, и самое главное, что эти дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США, – подчеркнул он.

Президент также добавил, что в случае мирного времени и потребности Соединенных Штатов в большем количестве беспилотников у них будет приоритетное право на получение необходимого объема.

