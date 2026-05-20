Кремлівський диктатор Володимир Путін під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив про “безпрецедентно високий рівень” співпраці між Росією та КНР і назвав двосторонні відносини прикладом стратегічного партнерства.

Переговори Путіна та Сі у Пекіні

Російський диктатор прибув до столиці Китаю ввечері 19 травня. Його візит відбувся невдовзі після переговорів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Під час відкритої частини перемовин 20 травня Путін заявив, що взаємини Москви та Пекіна досягли “найвищого за всю історію рівня”.

У спільній декларації Росія та Китай також виступили проти домінування окремих держав у світі та заявили про ризик повернення до так званого закону джунглів.

— Глобальна ситуація стає дедалі складнішою, а міжнародна спільнота стикається з новими викликами та ризиками. Спроби окремих країн одноосібно диктувати свої правила світу та стримувати розвиток інших держав фактично провалилися, — йдеться у документі, який оприлюднив Кремль.

У заяві не згадуються конкретні країни, однак Москва та Пекін неодноразово звинувачували США у прагненні до глобального домінування.

Постачання енергоносіїв до Китаю

Путін окремо наголосив, що Росія готова і надалі нарощувати експорт енергоносіїв до Китаю. За його словами, енергетична співпраця залишається локомотивом економічних відносин між двома країнами.

У Кремлі заявили про “порозуміння” щодо газопроводу Сила Сибіру-2, однак остаточні параметри, зокрема ціна, обсяги та строки реалізації, залишаються предметом переговорів.

Раніше російська влада заявляла про досягнення важливих домовленостей у сфері енергетики, однак без уточнення деталей.

Проєкт Сила Сибіру-2, який має реалізовувати Газпром, фактично залишався замороженим через суперечки сторін щодо вартості постачання газу.

Заяви Сі про односторонню гегемонію

Сі Цзіньпін під час зустрічі закликав Росію та Китай спільно протидіяти “односторонньому тиску” та спробам перекручувати історію.

— Китай і Росія як постійні члени Ради безпеки ООН мають зміцнювати стратегічну координацію та сприяти формуванню більш справедливої системи глобального управління, — сказав глава КНР.

Він також охарактеризував нинішню міжнародну ситуацію як нестабільну та заявив про посилення проявів односторонньої гегемонії.

Близький Схід і ризик нової ескалації

Під час переговорів Сі Цзіньпін торкнувся ситуації на Близькому Сході, заявивши, що регіон перебуває на межі між війною та миром.

— Необхідно якнайшвидше припинити бойові дії. Відновлення війни є неприпустимим, а врегулювання має відбуватися шляхом переговорів, — заявив китайський лідер.

За словами Сі, подальша ескалація може негативно вплинути не лише на енергетичні поставки, а й на світову торгівлю та економічну стабільність.

Джерело : Reuters

