Радіостанція Британії помилково оголосила про смерть короля Чарльза III

Причиною стала комп’ютерна помилка, через яку автоматично запустився спеціальний протокол на випадок смерті монарха, пише The Guardian.

Інцидент стався вдень 19 травня. За словами менеджера станції Пітера Мура, у головній студії помилково активувалась процедура Death of a Monarch — заздалегідь підготовлений сценарій, який британські мовники мають на випадок смерті короля або королеви.

Після запуску системи слухачі почули повідомлення про нібито смерть Чарльза III, після чого в ефірі пролунав гімн God Save the King. Згодом мовлення Radio Caroline перервалося приблизно на 15 хвилин.

Після відновлення ефіру керівництво радіостанції опублікувало офіційне вибачення перед слухачами та королівською родиною.

– Через комп’ютерну помилку процедура була випадково активована, — пояснив Мур.

Він також зазначив, що Radio Caroline багато років транслює різдвяні звернення британських монархів і сподівається продовжувати цю традицію.

На момент інциденту король Чарльз III разом із королевою Каміллою перебував з офіційним візитом у Північній Ірландії. Подружжя відвідувало культурні заходи в Белфасті та брало участь у святкуваннях фестивалю ірландської музики.

Варто зазначити, що Radio Caroline — відома британська радіостанція, заснована у 1964 році як “піратське радіо”, що мовило з кораблів біля узбережжя Англії. Згодом вона стала одним із символів альтернативного мовлення у Великій Британії.

