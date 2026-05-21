Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення проти молодшого брата Фіделя Кастро, 94-річного Рауля Кастро та ще п’ятьох осіб.

Про це повідомляють Мін’юст США, NYT та CNN.

У чому США звинувачують Рауля Кастро

За даними американського Мін’юсту, Федеральний окружний суд у Маямі висунув Раулю Кастро звинувачення у змові з метою вбивства громадян США.

Зараз дивляться

Також йому інкримінують чотири епізоди вбивства та два пункти щодо знищення літаків.

Слідство стверджує, що Рауль Кастро особисто санкціонував збиття двох цивільних літаків 24 лютого 1996 року.

Йдеться про літаки організації Брати на допомогу, яка базувалася у Маямі та займалася пошуком кубинських біженців у районі Флоридської протоки.

Унаслідок інциденту загинули четверо людей.

Серед обвинувачених також фігурує пілот винищувача, який, за версією слідства, брав участь у збитті літаків.

Постійний представник Куби в ООН Ернесто Соберон Гусман заявив, що звинувачення є спробою адміністрації Дональда Трампа створити привід для військових дій проти Куби.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна “має абсолютне та законне право захищатися від військового нападу”.

— Такий напад спричинить кровопролиття з непередбачуваними наслідками, — наголосив він.

США перекинули авіаносну групу до Карибського басейну

На тлі загострення навколо Куби до Карибського басейну прибула американська ударна група на чолі з авіаносцем USS Nimitz.

До складу групи входять авіаносець, авіакрило, есмінець USS Gridley та судно забезпечення USNS Patuxent.

У Південному командуванні США заявили, що група демонструє “готовність, стратегічну перевагу та захист демократії”.

CNN зазначає, що кубинська влада сприйняла обвинувальний акт як підготовку до можливого військового втручання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.