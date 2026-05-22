На саміті НАТО в Анкарі буде обговорюватися “розчарування” американського президента Дональда Трампа блоком НАТО.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише The Guardian.

Трамп розчарований НАТО – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що “розчарування” Дональда Трампа НАТО обговорюватимуть на “одному з найважливіших самітів в історії НАТО” в Анкарі.

Рубіо почав із подяки Швеції за проведення міністерської зустрічі.

Але на цьому люб’язності закінчилися, оскільки він заявив, що майбутній саміт в Анкарі буде “одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО”, тому що лідерам доведеться відповісти на “розчарування” Трампа реакцією блоку на “наші операції на Близькому Сході”.

– Це доведеться обговорити, але це не буде вирішено чи обговорено сьогодні. Це питання для обговорення на рівні лідерів, – зазначив Рубіо.

Він згадав, що Трамп оголосив відправити до Польщі додатково 5 тис. військових і додав, що США надалі мають глобальні зобов’язання, “які треба виконувати з погляду розміщення наших сил”.

За словами Рубіо, це змушує США переоцінювати, “де саме розміщувати війська”.

– Це не є каральним заходом, це просто постійний процес, який існував і раніше, – сказав він.

Держсекретар додав, що існує значний потенціал для співпраці з НАТО у сфері оборонно-промислової бази.

Марко Рубіо 21 травня прибув до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО на тлі занепокоєння європейських союзників через можливе зменшення військової присутності США та зміну підходу Вашингтона до блоку.

22 травня Рубіо долучився до міністерської зустрічі в Гельсінгборзі, яка стала однією з останніх перед липневим самітом НАТО в Анкарі.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримка України стане однім із головних питань, що будуть розглянуті на саміті блоку в Анкарі, який має відбутися 7-8 липня.

