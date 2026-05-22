Розчарування Трампа в НАТО стане ключовою темою саміту в Анкарі – Рубіо
- Марко Рубіо заявив, що на саміті НАТО в Анкарі обговорюватимуть "розчарування" Дональда Трампа блоком.
- За його словами, Вашингтон переоцінює розміщення своїх військ через глобальні зобов’язання США.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що “розчарування” Дональда Трампа НАТО обговорюватимуть на “одному з найважливіших самітів в історії НАТО” в Анкарі.
Рубіо почав із подяки Швеції за проведення міністерської зустрічі.
Але на цьому люб’язності закінчилися, оскільки він заявив, що майбутній саміт в Анкарі буде “одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО”, тому що лідерам доведеться відповісти на “розчарування” Трампа реакцією блоку на “наші операції на Близькому Сході”.
– Це доведеться обговорити, але це не буде вирішено чи обговорено сьогодні. Це питання для обговорення на рівні лідерів, – зазначив Рубіо.
Він згадав, що Трамп оголосив відправити до Польщі додатково 5 тис. військових і додав, що США надалі мають глобальні зобов’язання, “які треба виконувати з погляду розміщення наших сил”.
За словами Рубіо, це змушує США переоцінювати, “де саме розміщувати війська”.
– Це не є каральним заходом, це просто постійний процес, який існував і раніше, – сказав він.
Держсекретар додав, що існує значний потенціал для співпраці з НАТО у сфері оборонно-промислової бази.
Марко Рубіо 21 травня прибув до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО на тлі занепокоєння європейських союзників через можливе зменшення військової присутності США та зміну підходу Вашингтона до блоку.
22 травня Рубіо долучився до міністерської зустрічі в Гельсінгборзі, яка стала однією з останніх перед липневим самітом НАТО в Анкарі.
Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримка України стане однім із головних питань, що будуть розглянуті на саміті блоку в Анкарі, який має відбутися 7-8 липня.