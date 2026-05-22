Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до саміту лідерів блоку, який відбудеться в Анкарі у липні.

Про це Рютте повідомив у Гельсінгборзі після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів, генсек підтвердив, що запросив Зеленського на зустріч лідерів НАТО, яка запланована на 7-8 липня.

– Я вже запросив його, так, запросив. Він буде там, як і в Гаазі (тогорічному саміті лідерів НАТО. – Ред.), – зазначив Рютте.

Перед цим генеральний секретар НАТО зустрівся із державним секретарем США Марко Рубіо.

Під час переговорів сторони обговорили липневий саміт лідерів блоку в Туреччині, зокрема зобов’язання щодо швидкого нарощування оборонного виробництва.

Держсекретар США у п’ятницю, 22 травня, бере участь у міністерській зустрічі НАТО у Швеції.

Перед початком заходу Рубіо заявив, що під час саміту в Анкарі у липні обговорюватимуть “розчарування” президента США Дональда Трампа щодо блоку.

За інформацією ЗМІ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову ініціативу, спрямовану на збереження активної ролі Сполучених Штатів у блоці.

Нагадаємо, 26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна братиме участь у саміті НАТО в Анкарі.

Саміт НАТО відбудеться 7-8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе в Анкарі (Туреччина).

Попередній саміт лідерів країн НАТО пройшов 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди).

За його підсумками союзники погодилися поступово збільшити щорічні оборонні витрати до рівня 5% валового внутрішнього продукту кожної держави-члена.

Джерело : Європейська правда

