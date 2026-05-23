Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що час грає не на користь Росії, а військові втрати та економічні проблеми дедалі сильніше тиснуть на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Каупо Росіна.

Втрати РФ у війні

За його словами, вже найближчими місяцями Москва може втратити можливість вести переговори з позиції сили.

— У найближчі чотири-п’ять місяців Путін може вже не мати можливості вести переговори з позиції сили… Час не на користь Росії, — заявив Каупо Росін.

В інтерв’ю телеканалу CNN Росін наголосив, що в Кремлі більше не говорять про “тотальну перемогу”, адже ситуація на фронті для російської армії ускладнюється. За оцінками естонської розвідки, Росія щомісяця втрачає десятки тисяч військових убитими, а темпи просування фактично зупинилися.

За два роки російські війська просувалися в середньому на 70 метрів на добу, при цьому щодня гинуло або отримувало поранення близько 1 000 солдатів. А цього року навіть ці мізерні успіхи зупинилися.

— Росіяни втрачають 15–20 000 солдатів на місяць загиблих. Не поранених, а загиблих, — заявив минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо.

За даними Міністерства оборони України, у квітні 35 203 російських солдатів загинули або дістали важкі поранення

Каупо Росін зазначив, що війна дедалі більше переходить у формат дронового протистояння, через що обидві сторони наразі не здатні здійснити масштабний прорив на фронті. Водночас Україна посилює ефективність перехоплення російських безпілотників, зокрема типу Shahed.

Проблеми в РФ

На думку Росіна, єдиним способом для Росії активізувати наступ могла б стати нова хвиля примусової мобілізації. Однак такий крок, за його словами, створює серйозні ризики для внутрішньої стабільності в країні, чого в Кремлі намагаються уникати після негативної реакції суспільства на мобілізацію резервістів у 2022 році.

Відтоді набір до лав ЗС РФ переклали на плечі регіональних урядів, які пропонували виплати та інші пільги тим, хто записувався. Але виплати почали скорочувати, оскільки російська економіка не справляється.

– Якби росіяни змогли мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей на поле бою, це стало б проблемою для України. Але такий крок створив би додаткові ризики для внутрішньої стабільності Кремля, — сказав Розін.

Окремо глава естонської розвідки звернув увагу на проблеми російської економіки. Він підкреслив, що західні санкції, величезні витрати на війну та українські удари по нафтопереробній і енергетичній інфраструктурі РФ завдають Москві мільярдних збитків. За його словами, війна дедалі сильніше відчувається і всередині самої Росії.

Росін також заявив, що Кремль побоюється зростання нестабільності через військових, які повертаються з фронту із психологічними травмами та схильністю до насильства.

Водночас зараз він не бачить передумов для масових протестів у Росії. Бо наразі суспільство дуже ретельно контролюють спецслужби.

Попри це, глава естонської розвідки переконаний, що Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей щодо України та й надалі намагатиметься тиснути на Київ як військовими, так і політичними методами.

За словами Росіна, росіяни намагатимуться зробити наступну зиму такою ж важкою, як цьогорічна, а то й важчою.

Джерело : CNN

