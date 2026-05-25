Міністерство юстиції Казахстану заявило, що не сприятиме стягненню приблизно $1,4 млрд з російського Газпрому на користь Нафтогазу України, попри попереднє рішення суду Міжнародного фінансового центру Астана.

Про це заявив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв, повідомляє Tengrinews.kz.

Казахстан відмовився виконувати рішення щодо Газпрому: що відомо

За словами Сарсембаєва, судовий наказ у справі Нафтогазу та Газпрому був винесений в односторонньому порядку без участі відповідача.

Він наголосив, що рішення не є остаточним і не набуло чинності, а Газпром має право подати заяву про його скасування.

Після цього, за словами міністра, має відбутися повноцінний розгляд справи за участю обох сторін.

— Казахстан не буде використовуватися як “транзитний майданчик” для виконання рішень, які не мають юридичного зв’язку з його юрисдикцією, — заявив Сарсембаєв.

У Мін’юсті Казахстану також зазначили, що Газпром не є учасником Міжнародного фінансового центру Астана, а сам спір не пов’язаний із юрисдикцією МФЦА.

За словами міністра, сторони не укладали угоди про передання спору на розгляд цього суду.

Сарсембаєв пояснив, що Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, однак їх виконання здійснюється відповідно до національного законодавства.

Він додав, що, за Цивільним процесуальним кодексом Казахстану, заяви про примусове виконання мають подаватися за місцем реєстрації боржника або знаходження його майна.

Також у Мін’юсті повідомили, що наразі в Казахстані готують зміни до законодавства щодо процедури визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Нагадаємо, 20 травня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь української компанії відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

За словами Корецького, це стало першим публічним іноземним судовим рішенням, яке відкриває можливість примусового виконання арбітражного рішення в окремій юрисдикції.

Фото: Нафтогаз

Джерело : Forbes

