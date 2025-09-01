Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию подвергся вероятному вмешательству в работу GPS со стороны России.

Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на трех информированных чиновников.

Самолет главы Еврокомиссии сел в Болгарии без GPS

Вероятное вмешательство со стороны России вывело из строя навигационные службы GPS в аэропорту Болгарии и заставило самолет с фон дер Ляйен на борту приземлиться, используя бумажные карты.

Сейчас смотрят

Самолет с главой Еврокомиссии почти час кружил над городом, после чего пилот решил приземлиться без электронных навигационных средств.

По словам трех чиновников, инцидент рассматривают как операцию с российским вмешательством.

– GPS во всей зоне аэропорта перестал работать. Это было несомненное вмешательство, – сказал чиновник.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила газете, что такой инцидент действительно произошел.

– С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS, – Ред.). Эти помехи нарушают точность приема GPS-сигналов, что приводит к различным операционным проблемам для самолетов и наземных систем, – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил FT, что эта информация является «неверной».

Фон дер Ляйен летела из Варшавы в Болгарию на встречу с премьер-министром страны Росеном Желязковым. В рамках визита был запланирован визит на завод по производству боеприпасов.

Источник : Financial Times

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.