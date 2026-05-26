Польща отримала попереднє схвалення від Державного департаменту США на локалізацію виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RMF24.

Польща вироблятиме ракети до Patriot

За словами Томчика, Варшава прагне не лише закуповувати озброєння за кордоном, а й переносити виробництво компонентів та обслуговування військової техніки на територію Польщі. Йдеться, зокрема, про ракети PAC-3 MSE — сучасні перехоплювачі для систем Patriot.

Польський урядовець зазначив, що США традиційно обережно ставляться до передачі подібних технологій, однак після переговорів американська сторона погодилася розглянути співпрацю з польською оборонною промисловістю.

— Після нашого візиту до США все стало відкритішим. Ми отримали попередній дозвіл Держдепартаменту на виробництво ракет для Patriot у межах польського оборонного сектору. У Польщі є відповідні можливості для такого консорціуму, — заявив Томчик.

Нині американські підприємства випускають близько 700 ракет PAC-3 MSE щороку, однак Вашингтон планує збільшити виробництво майже втричі — до 2 тис. одиниць до 2030 року.

Однією з причин стала потреба у поповненні запасів США та союзників. Частину сучасних ракет уже передали Україні, а також системи Patriot активно закуповують країни НАТО, зокрема й Польща.

Польські військові вже мають на озброєнні дві батареї Patriot і очікують постачання ще шести.

Крім того, Томчик повідомив, що американська сторона зацікавлена у можливому виробництві в Польщі далекобійних ракет для HIMARS, а також ракет AGM-114 Hellfire, які використовуються, зокрема, на гелікоптерах AH-64 Apache.

