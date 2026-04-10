Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продолжают получать от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Ракеты Patriot для Украины

— На данный момент партнеры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы противовоздушная оборона была, — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент сообщал, что США не прекратили поставки ракет к системам Patriot, несмотря на войну в Иране. В то же время объемы этой помощи остаются недостаточными для полноценной защиты Украины от ракетных ударов со стороны России.

Позже президент в интервью Associated Press заявил, что война в Иране может привести к сокращению поставок ракет Patriot в Украину. По его словам, Украина уже сейчас не является приоритетом для партнеров в контексте глобальных событий.

В марте сообщалось, что за четыре года войны Украина получила от иностранных партнеров 600 ракет к системам Patriot. В то же время Израиль и его союзники за несколько первых дней войны с Ираном потратили около 800 таких ракет.

Источник : Укринформ

