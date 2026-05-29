США на заседании Совета Безопасности ООН резко осудили массированные удары России по Киеву. В Вашингтоне назвали атаки “варварской эскалацией” и призвали к немедленному прекращению огня и переговорам.

Соответствующее заявление сделала заместитель постпреда США при ООН Темми Брюс.

США в Совбезе ООН об ударах РФ по Киеву

Темми Брюс подчеркнула, что последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая размещение гиперзвуковых баллистических ракет Орешник, являются “непонятной, опасной и варварской эскалацией”.

Сейчас смотрят

– Они являются еще одним примером того, почему российско-украинская война должна закончиться немедленно и навсегда… Умышленные нападения на мирных жителей неприличны и неприемлемы. Соединенные Штаты выражают свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим, – заявила она.

Брюс отметила, что США предостерегают Россию от совершения так называемых систематических ударов по Киеву, которые угрожают последующими жертвами среди гражданского населения и исключают перспективу мира.

– Мы также с серьезной обеспокоенностью отмечаем очевидное пренебрежение к защите дипломатических учреждений и персонала в соответствии с международным правом. Мы напоминаем России о ее юридических обязательствах. И мы добавляем, что дипломатия и переговоры являются единственным путём к крепкому миру. Угрозы и зажигательная риторика явно не являются частью этого пути, – сказала заместитель постпреда США.

Соединенные Штаты в очередной раз призывали к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к длительному, согласованному прекращению войны.

– Альтернативой является эскалация насилия, которое выйдет из-под контроля. Это неприемлемо. Война должна прекратиться, – подытожила она.

Она также напомнила, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты готовы играть конструктивную роль, как только появится любая возможность и реальная приверженность обеим сторонам.

Брюс подчеркнула готовность США “сделать все возможное”, чтобы остановить смерть и разрушение.

Напомним, ночью против 24 мая российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.

В результате обстрела пострадали 86 человек, среди них двое детей. Еще трое погибли.

Повреждение и разрушение зафиксировали во всех районах столицы – повреждены жилые дома, общежития, торговые объекты, школы и гражданская инфраструктура.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.