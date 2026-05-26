Кількість жертв російської масованої атаки на Київ 24 травня зросла до трьох осіб.

Про це вранці 26 травня повідомили в Національній поліції України.

Атака на Київ 24 травня: кількість жертв зросла

У поліції заявили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі Києва виявили фрагменти тіла людини.

Зараз дивляться

За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку, яка після атаки вважалася безвісти зниклою.

Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу.

Тож кількість загиблих унаслідок російського обстрілу столиці зросла до трьох осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.