Під завалами знайшли фрагменти тіла: кількість жертв атаки на Київ 24 травня зросла до трьох
Кількість жертв російської масованої атаки на Київ 24 травня зросла до трьох осіб.
Про це вранці 26 травня повідомили в Національній поліції України.
У поліції заявили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі Києва виявили фрагменти тіла людини.
За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку, яка після атаки вважалася безвісти зниклою.
Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу.
Тож кількість загиблих унаслідок російського обстрілу столиці зросла до трьох осіб.
Нагадаємо, що вночі проти 24 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.
Унаслідок обстрілу постраждали 86 людей, серед них двоє дітей.
Пошкодження та руйнування зафіксували у всіх районах столиці — були пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, торговельні об’єкти, школи та цивільна інфраструктура.
Найбільше наслідків було зафіксовано в Шевченківському районі, де зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку, ТЦ Квадрат, Лук’янівський ринок та пошкоджено вхід до станції метро Лук’янівська.