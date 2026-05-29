США під час засідання Ради Безпеки ООН різко засудили масовані удари Росії по Києву. У Вашингтоні назвали атаки “варварською ескалацією” та закликали до негайного припинення вогню і переговорів.

Відповідну заяву зробила заступниця постпреда США при ООН Теммі Брюс.

Теммі Брюс наголосила, що останні масовані удари по Києву з боку Росії, зокрема розміщення гіперзвукових балістичних ракет Орєшник, є “незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією”.

– Вони є ще одним прикладом того, чому російсько-українська війна повинна закінчитися негайно і назавжди… Навмисні напади на мирних жителів є непристойними і неприйнятними. Сполучені Штати висловлюють свої найглибші співчуття всім постраждалим, – заявила вона.

Брюс зазначила, що США застерігають Росію від здійснення так званих систематичних ударів по Києву, які загрожують подальшими жертвами серед цивільного населення і відкидають перспективу миру.

– Ми також з серйозною стурбованістю відзначаємо очевидну зневагу Росії до захисту дипломатичних установ і персоналу відповідно до міжнародного права. Ми нагадуємо Росії про її юридичні зобов’язання. І ми додаємо, що дипломатія та переговори є єдиним шляхом до міцного миру. Загрози і запальна риторика явно не є частиною цього шляху, – сказала заступниця постпреда США.

Сполучені Штати вчергове закликали до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до тривалого, узгодженого припинення війни.

– Альтернативою є ескалація насильства, яке вийде з-під контролю. Це неприйнятно. Війна має припинитися, – підсумувала вона.

Вона також нагадала, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль, щойно з’явиться будь-яка можливість і реальна прихильність обох сторін.

Брюс підкреслила готовність США “зробити все можливе”, щоб зупинити смерть і руйнування.

Нагадаємо, вночі проти 24 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілу постраждали 86 людей, серед них двоє дітей. Ще троє загинули.

Пошкодження та руйнування зафіксували у всіх районах столиці – були пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, торговельні об’єкти, школи та цивільна інфраструктура.

