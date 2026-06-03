В Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Визит Рютте в Киев 3 июня: что известно

По его словам, во время визита Рютте в Киев 3 июня запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также ряд важных встреч.

Сейчас смотрят

— Рад приветствовать генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и важных встреч. Мы глубоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины, пока вместе защищаем трансатлантическую безопасность, — написал Сибига.

В МИД Украины отметили, что поддержка блока остается важной для укрепления безопасности Украины и совместной защиты евроатлантического пространства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам союза ежегодно выделять Украине помощь на уровне 0,25% собственного ВВП.

По данным Politico, эту идею обсуждали во время закрытой встречи послов Североатлантического союза в конце апреля в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

В случае поддержки такой инициативы объем ежегодной помощи Украине может вырасти почти втрое — ориентировочно до $143 млрд. Для сравнения, в прошлом году союзники предоставили Украине около $45 млрд поддержки в сфере безопасности.

Также Рютте неоднократно подчеркивал, что поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов будущего саммита НАТО.

По его словам, безопасность Украины напрямую связана с безопасностью союзников, а поддержка должна быть постоянной, предсказуемой и отвечать реальным потребностям украинской стороны.

Фото: Андрей Сибига

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.