Палата представників США схвалила законопроєкт щодо підтримки України та запровадження нових санкцій проти ключових секторів російської економіки.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на результати голосування в Палаті представників США та заяви американських законодавців.

Палата представників схвалила законопроєкт для допомоги Україні: що відомо

Палата представників підтримала документ 226 голосами проти 195. Законопроєкт ініціював конгресмен-демократ Грегорі Мікс.

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Документ передбачає закріплення американської підтримки України та містить понад $1 млрд допомоги у сфері безпеки та післявоєнного відновлення.

Крім цього, ще $8 млрд пропонується зробити доступними для оборонних потреб України у форматі позикового фінансування.

Окремий блок законопроєкту стосується запровадження нових санкцій проти стратегічно важливих секторів економіки РФ.

Американські медіа називають це голосування ще одним прикладом розбіжностей між Палатою представників і президентом Дональдом Трампом щодо зовнішньої політики.

Що змінює рішення Палати представників: реакція України

Посол України у США Ольга Стефанішина назвала схвалення Палатою представників Ukraine Support Act важливим сигналом продовження двопартійної підтримки України у США.

За її словами, документ охоплює ключові напрями співпраці у протидії російській агресії — від безпекової допомоги та санкційного тиску до підтримки відбудови України, боротьби з дезінформацією та захисту українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Стефанішина зазначила, що законопроєкт передбачає продовження Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також можливість надання до $8 млрд прямих позик Україні та союзникам США по НАТО у 2026 році.

Документ також містить положення щодо посилення санкцій проти російського фінансового сектору, енергетики, так званого тіньового флоту, Росатома та інших механізмів фінансування війни.

— Ухвалення Ukraine Support Act є важливим кроком уперед і свідчить про продовження двопартійної підтримки України. Вдячна членам Палати представників за те, що питання України залишається серед пріоритетів американського порядку денного, – заявила урядовиця.

За словами Стефанішиної, нинішнє рішення також може активізувати розгляд інших двопартійних законодавчих ініціатив щодо підтримки України.

Тепер документ має пройти наступний етап — розгляд у Сенаті США.

Раніше повідомлялося, що Палата представників підтримала подальший розгляд петиції щодо військової допомоги Україні та санкцій проти Росії — тоді рішення підтримали 218 конгресменів проти 204.

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