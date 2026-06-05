Палата представників США схвалила допомогу Україні та нові санкції проти РФ
Палата представників США схвалила законопроєкт щодо підтримки України та запровадження нових санкцій проти ключових секторів російської економіки.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на результати голосування в Палаті представників США та заяви американських законодавців.
Палата представників схвалила законопроєкт для допомоги Україні: що відомо
Палата представників підтримала документ 226 голосами проти 195. Законопроєкт ініціював конгресмен-демократ Грегорі Мікс.
Документ передбачає закріплення американської підтримки України та містить понад $1 млрд допомоги у сфері безпеки та післявоєнного відновлення.
Крім цього, ще $8 млрд пропонується зробити доступними для оборонних потреб України у форматі позикового фінансування.
Окремий блок законопроєкту стосується запровадження нових санкцій проти стратегічно важливих секторів економіки РФ.
Американські медіа називають це голосування ще одним прикладом розбіжностей між Палатою представників і президентом Дональдом Трампом щодо зовнішньої політики.
Що змінює рішення Палати представників: реакція України
Посол України у США Ольга Стефанішина назвала схвалення Палатою представників Ukraine Support Act важливим сигналом продовження двопартійної підтримки України у США.
За її словами, документ охоплює ключові напрями співпраці у протидії російській агресії — від безпекової допомоги та санкційного тиску до підтримки відбудови України, боротьби з дезінформацією та захисту українських дітей, незаконно вивезених Росією.
Стефанішина зазначила, що законопроєкт передбачає продовження Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також можливість надання до $8 млрд прямих позик Україні та союзникам США по НАТО у 2026 році.
Документ також містить положення щодо посилення санкцій проти російського фінансового сектору, енергетики, так званого тіньового флоту, Росатома та інших механізмів фінансування війни.
— Ухвалення Ukraine Support Act є важливим кроком уперед і свідчить про продовження двопартійної підтримки України. Вдячна членам Палати представників за те, що питання України залишається серед пріоритетів американського порядку денного, – заявила урядовиця.
За словами Стефанішиної, нинішнє рішення також може активізувати розгляд інших двопартійних законодавчих ініціатив щодо підтримки України.
Тепер документ має пройти наступний етап — розгляд у Сенаті США.
Раніше повідомлялося, що Палата представників підтримала подальший розгляд петиції щодо військової допомоги Україні та санкцій проти Росії — тоді рішення підтримали 218 конгресменів проти 204.