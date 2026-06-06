Суд у Швеції постановив, що арешт вантажного судна CAFFA був законним, і дозволив передати його Україні в межах розслідування ймовірного воєнного злочину.

Про це повідомляє Reuters.

Швеція дозволила передати Україні судно CAFFA: що відомо

Як повідомляє Reuters, шведський суд визнав правомірним затримання вантажного судна CAFFA, яке було перехоплене у Балтійському морі в березні цього року.

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Правоохоронці Швеції затримали судно поблизу південного узбережжя країни, заявивши, що воно ходило під фальшивим прапором, а також не відповідало вимогам морської безпеки через незадовільний технічний стан.

У суді зазначили, що судно фігурує у розслідуванні ймовірного незаконного вивезення зерна з тимчасово окупованих Росією територій України, що може кваліфікуватися як воєнний злочин.

— Суд підтвердив, що арешт судна CAFFA та інших об’єктів мав законні підстави і що судно може бути передане Україні, — зазначив державний прокурор Гокан Ларссон у письмовій заяві для Reuters.

За його словами, власник судна має право оскаржити рішення протягом трьох тижнів, тому остаточна передача ще не відбулася.

Раніше шведська поліція повідомляла, що більшість із 11 членів екіпажу 96-метрового вантажного судна CAFFA були громадянами Росії.

Нагадаємо, 4 червня суд Швеції затвердив арешт судна CAFFA, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

За словами, генпрокурора України Руслана Кравченка, це перший випадок, коли іноземний суд за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу наклав арешт на судно, ймовірно причетне до вивезення українських ресурсів з окупованої території.

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