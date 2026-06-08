Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль призупиняє атаки на Іран “наразі” та наголосив, що боротьба з Тегераном та Хезболлою “ще не завершена”.

За його словами, Ізраїль продовжуватиме відповідати на будь-які напади на свою територію.

Про це пише The Times of Israel.

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Ізраїль призупинив атаки на Іран

– Після того як Іран атакував Ізраїль на підтримку Хезболли у відповідь на ізраїльські удари у відплату по цьому угрупованню в Бейруті, я наказав ЦАХАЛ завдати ударів по військових та економічних об’єктах по всьому Ірану, – заявив Нетаньягу.

Він додав, що “вогонь наразі припинено, тому що після того, як терористичний режим у Тегерані зазнав ударів, він припинив атакувати Ізраїль”

– Якщо цей терористичний режим зробить помилку й знову нападе на нас, ми відповімо силою, – зазначив прем’єр.

Він зазначив, що армія продовжуватиме діяти на півдні Лівану, щоб “знищити всю терористичну інфраструктуру Хезболли у зоні безпеки, включно з масштабними підземними спорудами на хребті Бофор”.

– Упродовж минулої доби Іран та Хезболла намагалися нав’язати нам нові правила гри. Ці правила для мене неприйнятні й абсолютно неприпустимі. Вони вважали, що можуть завдавати ударів по Ізраїлю з Лівану та Ірану, і ми не реагуватимемо. Цього не сталося і не станеться. Не за моєї каденції, – попередив Нетаньягу.

Прем’єр-міністр дав зрозуміти, що передав це послання президенту США Дональду Трампу, який упродовж останніх днів неодноразово закликав Ізраїль до деескалації, прагнучи зберегти тривалі американсько-іранські переговори щодо угоди.

– Ізраїль має повне право на самооборону, і ми реалізовуватимемо це право щоразу, коли це буде необхідно. Я кажу це вам, дорогі громадяни Ізраїлю, так само як кажу це під час розмов зі своїм другом президентом Трампом, – заявив Нетаньягу.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася наприкінці минулого тижня. Ізраїль завдав ударів по території Лівану, після чого Іран атакував Ізраїль.

У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по Ірану. У понеділок сторони призупинили обмін ударами.

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