Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії Громадянський договір на парламентських виборах, які відбулися у неділю, 7 червня.

За словами глави уряду, політична сила отримала достатню підтримку виборців для одноосібного формування нового уряду.

Про це пише Радіо Свобода.

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Про перемогу партії Громадянський договір Пашинян заявив під час нічної пресконференції 8 червня після завершення голосування та початку підрахунку голосів.

За словами прем’єра, його партія отримала більшу підтримку громадян, ніж на попередніх парламентських виборах 2021 року.

— Це історична перемога, яка безумовно забезпечить виживання та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, у нас буде тривалий та інституційний мир, — зазначив Пашинян.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не є передчасними заяви про перемогу до завершення підрахунку голосів на всіх дільницях, Пашинян зазначив, що партія має власних представників на виборчих дільницях та проводить паралельний підрахунок результатів.

Станом на 10:11 за місцевим часом партія Громадянський договір набирає 49,81% голосів. Друге місце посідає альянс Сильна Вірменія з результатом 23,29%. Альянс партій Вірменія отримує 9,94%, партія Процвітаюча Вірменія — 4%.

Інші політичні сили не подолали прохідного бар’єру для представлення в Національних зборах.

Парламентські вибори 2026 року стали першими черговими виборами у Вірменії з 2017 року.

Голосування проходило за пропорційною системою, за якою 101 депутатський мандат розподіляється між партіями та блоками відповідно до результатів загальнонаціонального голосування.

У виборах брали участь 19 політичних сил.

Напередодні голосування соціологічні опитування прогнозували впевнену перемогу партії Громадянський договір Нікола Пашиняна та її можливість самостійно сформувати парламентську більшість.

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