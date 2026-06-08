Пашинян заявив про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Вірменії
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії Громадянський договір на парламентських виборах, які відбулися у неділю, 7 червня.
За словами глави уряду, політична сила отримала достатню підтримку виборців для одноосібного формування нового уряду.
Про це пише Радіо Свобода.
Результати виборів у Вірменії: що відомо
Про перемогу партії Громадянський договір Пашинян заявив під час нічної пресконференції 8 червня після завершення голосування та початку підрахунку голосів.
За словами прем’єра, його партія отримала більшу підтримку громадян, ніж на попередніх парламентських виборах 2021 року.
— Це історична перемога, яка безумовно забезпечить виживання та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, у нас буде тривалий та інституційний мир, — зазначив Пашинян.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не є передчасними заяви про перемогу до завершення підрахунку голосів на всіх дільницях, Пашинян зазначив, що партія має власних представників на виборчих дільницях та проводить паралельний підрахунок результатів.
Станом на 10:11 за місцевим часом партія Громадянський договір набирає 49,81% голосів. Друге місце посідає альянс Сильна Вірменія з результатом 23,29%. Альянс партій Вірменія отримує 9,94%, партія Процвітаюча Вірменія — 4%.
Інші політичні сили не подолали прохідного бар’єру для представлення в Національних зборах.
Парламентські вибори 2026 року стали першими черговими виборами у Вірменії з 2017 року.
Голосування проходило за пропорційною системою, за якою 101 депутатський мандат розподіляється між партіями та блоками відповідно до результатів загальнонаціонального голосування.
У виборах брали участь 19 політичних сил.
Напередодні голосування соціологічні опитування прогнозували впевнену перемогу партії Громадянський договір Нікола Пашиняна та її можливість самостійно сформувати парламентську більшість.