Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии стран G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах мероприятия.

Об этом сообщает Суспільне.

Встреча Трампа и Зеленского на полях G7: что известно

Саммит Группы семи продлится с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Сейчас смотрят

По словам высокопоставленных чиновников администрации президента США, Трамп прибудет во Францию в понедельник.

В тот же вечер он проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 июня глава Белого дома примет участие в рабочей сессии лидеров G7. К ней также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможной двусторонней встрече между Трампом и Зеленским, один из чиновников отметил, что лидеры двух стран “возможно встретятся друг с другом в кулуарах”.

Однако на данный момент отдельная двусторонняя встреча между президентами не запланирована.

— Мы хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее. Это то, что является приоритетом президента Трампа, один из его главных приоритетов, — заявил чиновник Белого дома на условиях анонимности во время телефонного разговора.

Ранее издание Le Monde писало, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.