Киев поддерживает проведение встреч с американской стороной, однако вопрос возможных переговоров президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа — во время саммита G7 во Франции 15–17 июня остается на этапе согласования.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве.

Встреча Зеленского и Трампа на саммите G7: что известно

В МИД отметили, что сейчас идет согласование графиков участников саммита, поэтому говорить о конкретных договоренностях еще рано.

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По словам Георгия Тихого, речь идет не только о графике президента Украины, но и о расписании других мировых лидеров.

— Что касается контактов с Соединенными Штатами. Пожалуй, еще рановато говорить, потому что согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и разных лидеров. Но мы всегда за контакты с американской стороной, — сказал представитель МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили о недавних контактах украинской и американской сторон.

Тихий сообщил, что накануне президент Украины провел разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В МИД отметили, что стороны работают над дальнейшими дипломатическими контактами и ожидают положительных результатов в ближайшее время.

— Был разговор, пытаемся выйти на хорошие, большие новости, как раз в районе саммита G7. Не буду пока заходить глубже в детали. И, конечно, если была бы возможность организовать встречу президентов, мы были бы за. Но, пожалуй, еще рановато говорить. Будем смотреть, как будут согласовываться графики, — подчеркнул спикер.

Напомним, по данным СМИ президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане.

По данным Politico, среди ключевых тем украинской стороны могут быть вопросы военной дипломатии и усиления системы противовоздушной обороны для защиты от российских баллистических атак.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время остановки в аэропорту Кишинева провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам главы государства, стороны обсудили перспективы саммита G7, дипломатические усилия по завершению войны и оценки по ситуации в Москве.

Также президент сообщил, что проинформировал собеседников об имеющихся у Украины данных о намерениях российской стороны.

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