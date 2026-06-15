За словами президента України Володимира Зеленського, українська розвідка отримала матеріали, які потрапляють до керівництва Росії та показують внутрішню ситуацію в країні. Йдеться, зокрема, про оцінки рівня підтримки Володимира Путіна та ступінь суспільного невдоволення.

Згідно з цими даними, у внутрішніх російських звітах спостерігається тенденція до зростання невдоволення громадян та поступове зниження підтримки правлячої партії.

Попри масове невдоволення, чекати нових президентських виборів росіянам доведеться ще довго.

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Коли вибори президента в Росії, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть наступні президентські вибори в Росії

Останні президентські вибори в Російській Федерації відбулися 17 березня 2024 року. Саме тоді, за результатами РФ, перемогу знову отримав чинний президент Володимир Путін.

Відповідно до російського законодавства, президент обирається на шість років. Це означає, що наступні вибори очікуються у березні 2030 року.

Коли вибори президента в Росії: дата

Відповідно до виборчого законодавства Російської Федерації, дату голосування встановлює Рада Федерації за 90-100 днів до виборів. Тому точна дата, коли будуть вибори президента в Росії, наразі ще невідома.

За правилами РФ, у першому турі переможець визначається, якщо кандидат набирає понад 50% голосів. Якщо цього не трапилося, тоді проводиться другий тур між двома лідерами голосування. Але другий тур у Росії не проводився давно.

Вибори 2024 року: як вони проходили

Президентські вибори 2024 року проходили на фоні критики з боку міжнародних організацій. Зокрема, їхню легітимність ставили під сумнів через обмеження політичної конкуренції, недопуск частини опозиційних кандидатів, тиск на незалежні медіа та громадські ініціативи.

Також Європейський парламент ухвалював резолюції із закликами не визнавати результати голосування, зокрема через їх проведення і на тимчасово окупованих територіях України.

Окремо міжнародні спостерігачі заявляли, що вибори не відповідали стандартам вільного і чесного волевиявлення.

Останні роки політична система в Росії залишається централізованою. Опозиційні політики не мали рівних умов для участі у виборах.

Серед найбільш відомих фігур опозиції був Олексій Навальний, який помер у колонії в 2024 році за дивних обставин. Тож виборчий процес у Росії часто критикують, адже він не забезпечує повноцінної політичної конкуренції.

Коли вибори в Росії до Державної думи

Окрім президентських виборів, у Росії скоро пройдуть вибори до Державної думи РФ. Наступні парламентські вибори заплановані на осінь 2026 року. Саме тоді оновлюватиметься склад нижньої палати російського парламенту.

З політичної точки зору ці вибори розглядають як своєрідний індикатор суспільних настроїв. Через результати голосування можна оцінити, наскільки чинну владу та правлячу партію підтримує населення, і як змінюється рівень довіри до політичної системи в цілому. Конкурентність виборів до Державної думи також неодноразово ставилася під сумнів міжнародними спостерігачами.

Ці вибори імовірно будуть проходити в умовах, які в публічному просторі іронічно називають “виборами на пеньках”. Цей вислів закріпився як мем.

Ним описують практику, коли виборчі дільниці розміщують не лише у школах чи адміністративних будівлях, а й у тимчасових точках просто неба. Зокрема у дворах житлових будинків, біля під’їздів, на дитячих майданчиках, біля автомобілів або на смітниках.

Широко про це заговорили під час голосувань у 2020–2021 роках, коли така організація виборчих дільниць стала масовою.

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