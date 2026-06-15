Польща поставила на паузу передачу Україні винищувачів МіГ-29 – причина
- Польща поки не передала Україні винищувачі МіГ-29.
- У Варшаві пов’язали це з незавершеними домовленостями щодо технологій БпЛА.
Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, оскільки сторони не завершили домовленості щодо використання та обміну технологіями у сфері безпілотних систем.
Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
Чому Польща не передала Україні МіГ-29
За словами Томчика, польська сторона раніше досягла домовленостей з Україною щодо співпраці у сфері дронових технологій, однак це питання поки не було завершене.
— Ми не передали Україні МіГи. Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це буде завершено, угода щодо винищувачів буде успішною, — сказав він.
Томчик зазначив, що Польща зараз активно розвиває власні спроможності у сфері безпілотних систем і зацікавлена у використанні українського досвіду.
Він наголосив, що діалог між сторонами триває, а передача літаків залишається можливою після врегулювання цього питання.
— Звичайно, ми передамо техніку Україні, якщо цю справу буде доопрацьовано. Нічого в цьому питанні не змінилося — справу не завершено, — наголосив Томчик.
У Міноборони Польщі пояснили, що йдеться не лише про постачання військової техніки, а й про доступ до сучасних оборонних рішень та можливість спільного розвитку нових технологій.
Томчик додав, що останню партію літаків Україні передав ще попередній польський уряд.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року Генеральний штаб Війська Польського повідомляв, що Варшава розглядає передачу Україні винищувачів МіГ-29, ресурс експлуатації яких поступово завершується.
Тоді польська сторона пояснювала, що літаки, які виводяться з експлуатації, у майбутньому мають замінити F-16 та FA-50.
Водночас Польща підтверджувала проведення переговорів з Україною щодо доступу до українських дронових і ракетних технологій та їхнього можливого спільного розвитку.